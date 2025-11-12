CatanzaroSport

L’under 19 del Basketball Lamezia sigla la prima vittoria casalinga e la seconda in campionato

Under 19 Basketball Lamezia

E anche la seconda vittoria è stata sigillata dai giovani dell’Under 19 del Basketball Lamezia che, nella seconda giornata di campionato, hanno sconfitto la squadra cosentina Bim Bum Basket Rende 74-61.

Un successo casalingo in un Palagagliardi che ha visto tanti tifosi sostenere i suoi ragazzi nella gara infrasettimanale di martedì 11 novembre.

Una partita basata su una grande circolazione di palla, alternata a tiri che hanno cercato di essere il più precisi possibili, assieme ad una costante lotta offensiva a rimbalzo.

«È stata un’ottima prova corale con un ottimo gioco di squadra – ha dichiarato il coach Alfredo LazzarottiSiamo stati molto attenti a passarci la palla, tirando dopo due o tre passaggi e quindi cercando di non essere precipitosi».

Ottima anche la difesa dei lametini, i quali hanno tentato di rallentare il ritmo del capitano di Rende, Guido, militante in serie B che ha messo a segno, da ottimo giocatore, 26 punti. Da segnalare anche le due triple del giovanissimo gialloblu Giuliano che ha portato la propria compagine al largo vantaggio del terzo quarto (23-15).

Una seconda vittoria che alza gli animi e porta alla convinzione sempre più marcata di come, il gioco di squadra, sia la base di tutto. Fin dal riscaldamento.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Pallacanestro Vibo Valentia venerdì 14 novembre, ore 19.30, Palatenda Borsellino di Vibo Valentia.

Basketball Lamezia 74 – Bim Bum Basket Rende 61 (21-24, 18-11, 23-15, 12-11)

Giuliano 6, Lazzarotti G., Mazzei 15, Bova 15, Mastroianni, Caffarelli, Augello 9, Barbagallo, Volpe 2, Lazzarotti R. 2, Verso 16, Vescio A. 9, All. Lazzarotti A.

