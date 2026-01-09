Vibo Valentia
L’undicesima edizione di Hospitality Restart si terrà il 27 gennaio 2026 al Tropis Hotel Centro Benessere, a Tropea.
Un appuntamento che negli anni è diventato uno spazio di confronto reale per chi vive, studia e costruisce ogni giorno il mondo dell’ospitalità.
Un momento dedicato alla condivisione di visioni, dati ed esperienze, con uno sguardo concreto sul futuro del turismo, sul valore delle persone e sulla responsabilità che abbiamo verso i nostri territori.
Invito professionisti, operatori e stakeholder del settore a partecipare e a portare il proprio contributo.
Perché il futuro dell’ospitalità si costruisce insieme, passo dopo passo.