Lunedì 8 settembre: il Sindaco di Meta e una delegazione comunale a Scalea per la firma del Patto di Amicizia tra le due città

Scalea, 5 settembre 2025 – In occasione delle celebrazioni dedicate alla Madonna del Lauro, lunedì 8 settembre alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale di Scalea si terrà un evento di straordinaria importanza istituzionale e culturale: la firma del Patto di Amicizia tra la Città di Scalea e la Città di Meta (NA).

Per l’occasione, il Sindaco di Meta, Giuseppe Tito, e una delegazione comunale saranno accolti dal Sindaco di Scalea, Mario Russo, e dall’Amministrazione comunale per suggellare ufficialmente un legame di fede, storia e tradizione che unisce le due comunità da secoli.

Il Patto rappresenta un passo fondamentale verso il futuro Gemellaggio e vuole consolidare i rapporti istituzionali, culturali e spirituali che nascono dalla comune devozione alla Madonna del Lauro.

Un momento che non è soltanto solenne e formale, ma profondamente identitario: un incontro che affonda le sue radici nella memoria collettiva e che guarda con speranza e visione al futuro delle nuove generazioni.

«Accogliere la comunità di Meta a Scalea per firmare il Patto di Amicizia – dichiara l’Assessore alla Cultura Annalisa Alfano – significa scrivere una pagina importante della nostra storia. Invitiamo con gioia tutta la cittadinanza a partecipare, perché questo atto appartiene non solo alle istituzioni, ma a tutti i cittadini che custodiscono e tramandano le nostre radici comuni.»

La giornata segnerà un momento di profonda unità e di festa: l’Amministrazione comunale di Scalea parteciperà, a sua volta, ai festeggiamenti della Madonna del Lauro a Meta, mentre la delegazione del Comune di Meta, subito dopo la firma del Patto, prenderà parte alle solenni celebrazioni dedicate alla Madonna del Lauro a Scalea, condividendo con la comunità locale la devozione che unisce le due città.

Il Sindaco di Scalea, Mario Russo, sottolinea: «Quello che vivremo l’8 settembre non è un semplice atto amministrativo, ma una vera celebrazione della nostra identità. È la dimostrazione che la fede, la memoria e la storia sanno unire le comunità, creando ponti che superano i confini e aprono orizzonti di collaborazione e crescita condivisa.»

La cittadinanza tutta è calorosamente invitata a partecipare a questo appuntamento che segna una tappa storica per Scalea e per Meta, nel segno della devozione mariana, dell’amicizia e della fratellanza tra due comunità sorelle.