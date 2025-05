Lungomare di Bova Marina, nuovi debiti senza risultati

L’8 maggio di soli due anni fa Zirilli e Foti nei panni dell’opposizione organizzarono un sit-in contro la maggioranza consiliare e dirsi scandalizzati delle condizioni del lungomare, gravemente danneggiato a causa di una violenta mareggiata.

Tale sit-in si teneva a tre mesi di distanza dall’evento calamitoso.

Zirilli metteva in rilievo la difficoltà politica della precedente amministrazione ad intercettare finanziamenti per la ricostruzione della via marina ed entrambi dichiaravano davanti alle telecamere, la loro vergogna per un paese in cui non si riconoscevano, un lungomare che rappresentava un biglietto da visita indecoroso, tale da danneggiare l’economia locale, ostacolando il turismo e lo sviluppo del territorio, divulgando un video che altro non produceva se non lo scoraggiamento di chi avesse scelto il nostro paese quale meta estiva.

È appena il caso di precisare che, in quella stagione, prima del periodo estivo, la viabilità è stata garantita dall’Amministrazione Zavettieri attraverso la messa in sicurezza dell’area, con fondi di bilancio, senza quindi ricorrere a “somme urgenze” che altro non sono che debiti futuri.

Oggi il Sindaco Zirilli e l’Assessore Foti, ad un anno dal loro insediamento e alle porte della seconda stagione estiva del loro mandato, pur avendo effettuato nell’area, lavori di somma urgenza per una cifra di ben 74.000,00 euro, possono davvero vergognarsi!

Oltre il debito contratto di 74.000,00 EURO, è tutto peggiorato!

Non solo questa Amministrazione non ha favorito la nascita di nuove attività turistiche e ricettive, negando la continuità alle concessioni demaniali bensì può annoverare anche la chiusura di attività storiche.

Tra l’altro, ad oggi, pur avendo ereditato dalla precedente amministrazione un finanziamento per il rifacimento del lungomare di ben 2 milioni di euro, tutto tace nella più totale incompetenza di un’amministrazione inconcludente.

Avremmo potuto documentare lo stato del lungomare, a tutti visibile, ma non sarebbe utile ai fini della promozione turistica del paese che tanto “stava a cuore” a chi in passato criticava….. PARLARE E’ ARTE LEGGERA!

Gruppo Consiliare – “Bova Marina Progetto Futuro”