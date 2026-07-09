Lungomare di Torre Melissa più sicuro nelle ore della movida delle famiglie

Nelle sere d’estate il Lungomare si trasforma in luogo della passeggiata, dell’incontro, delle famiglie, dei bambini, dei residenti e degli ospiti che scelgono Torre Melissa per vivere il mare anche dopo il tramonto.

Per questo l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luca Mauro ha introdotto nuove misure di regolamentazione della mobilità leggera, con l’obiettivo di rendere più sicura e serena la fruizione del tratto più frequentato della località costiera insignita della Bandiera Blu.

Con Ordinanza Sindacale n. 28 del 7 luglio 2026, il Sindaco Luca Mauro ha integrato quanto già previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 18 del 18 giugno 2025, che aveva istituito il divieto di transito veicolare su Via Lungomare, con accesso consentito ai soli veicoli autorizzati.

La nuova disposizione introduce, nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e le ore 6, il divieto di transito anche per velocipedi, biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità nel tratto di Via Lungomare già interessato dal divieto di transito.

La misura nasce da una valutazione concreta della stagione estiva. Via Lungomare rappresenta, soprattutto nelle ore serali, il principale spazio di aggregazione cittadina e turistica.

Proprio in questa fascia oraria si registra un afflusso rilevante di pedoni e la circolazione di biciclette, monopattini elettrici e dispositivi simili può determinare interferenze con il flusso pedonale, aumentando il rischio di incidenti e creando condizioni di minore sicurezza.

L’ordinanza non ha una finalità punitiva, ma preventiva e organizzativa.

L’obiettivo è consentire a tutti di vivere il Lungomare con maggiore tranquillità, tutelando l’incolumità pubblica e garantendo una circolazione più ordinata negli orari in cui la passeggiata diventa il cuore della socialità estiva.

Regolamentare non significa limitare la libertà degli spazi, ma proteggerne la funzione più importante: quella di essere luoghi sicuri, accessibili e condivisi.

La vigilanza sull’osservanza dell’ordinanza è affidata alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale competenti. Le eventuali violazioni comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti.

Il provvedimento è in vigore dal 7 luglio 2026 ed è pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di Melissa.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, visitatori, operatori e turisti a rispettare le nuove disposizioni con spirito di collaborazione. La qualità di una destinazione turistica si misura anche dalla capacità di condividere regole semplici, utili a rendere più sicuri e vivibili gli spazi comuni.

Torre Melissa conferma così la propria attenzione ad una fruizione ordinata del Lungomare, dove accoglienza, sicurezza e senso civico devono camminare nella stessa direzione.