L’Università degli studi Mediterranea ha ospitato la XVI edizione della finale di Start Cup Calabria 2024

Lo scorso 6 novembre l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con Università della Calabria, Università Magna Graecia, Regione Calabria e Fincalabra, ha ospitato la XVI edizione della finale di Start Cup Calabria 2024, la competizione regionale che promuove idee imprenditoriali innovative e visioni d’avanguardia nel e per il territorio calabrese.

Nel corso dell’evento, il cui claim era “SUPERA I CONFINI: visione e innovazione per un futuro possibile”, i 12 team finalisti, provenienti da tutte le università calabresi, hanno presentato i loro business plan.

Incaricata di valutare e premiare le tre migliori idee, oltre a proporre l’assegnazione di diverse menzioni speciali, una qualificata giuria di esperti che, nell’occasione, è stata costituita da Anna Amati founder di META Group e di EUREKA! Venture SGR Spa, Fabrizio Capua founder di Capua Investments nonché Presidente ed Amministratore delegato di Caffè Mauro, Michela Carollo, co-founder della piattaforma sanitaria Doctorium, Andrea Cinelli Amministratore Delegato di FoolFarm, uno dei principali venture builder europei, Pierantonio Macola Presidente del Salone dell’Innovazione SMAU, Angelo Marra Imprenditore e Presidente della Sezione Imprese Varie di Confindustria di Reggio Calabria, Giuseppe Rubino Amministratore dello Studio Rubino & Partners, Valentina Sorgato Amministratore delegato del Salone dell’Innovazione SMAU.

La manifestazione ha peraltro costituito una stimolante occasione per rafforzare la dialettica tra i membri del CTE presenti (Maurizio Muzzupappa per Unical, Marianna Mauro per Unimg, Massimo Lauria per Unirc e Antonio Mazzei per Fincalabra) e la neo dirigente del Settore Promozione Imprenditoria, CCIIAA, Industria e PMI – Incentivi, Ricerca e Innovazione (Start Up- Spin Off) della Regione Calabria Valeria Adriana Scopelliti, anch’ella presente.

Ne sono scaturite utili indicazioni per declinare nuovi traguardi e definire azioni da mettere in campo nella prospettiva di ulteriori rilanci per le prossime edizioni, rinnovando, ognuno per proprio conto, l’impegno di sostenere attraverso percorsi di scouting, formazione e mentoring le proposte che si sviluppano nel contesto accademico, potenzialmente destinate a incidere nel panorama imprenditoriale regionale.

In un clima, dunque, di fattiva collaborazione e crescente entusiasmo sono stati assegnati i premi alle migliori idee imprenditoriali.

Il team Eco Evolution dell’Università Magna Graecia ha vinto il terzo premio dell’importo di duemila euro; il team Ocean engeneering – Bluemech dell’Università della Calabria ha vinto il secondo premio dell’importo di tremila euro; infine il Team Custum AI dell’Università della Calabria ha vinto il primo premio dell’importo di cinquemila euro.

Tutti i vincitori avranno l’opportunità di accedere al prestigioso Premio Nazionale per l’Innovazione.

Al gruppo della Mediterranea Phygital Platform è stata assegnata la Menzione speciale per il miglior progetto di impresa al femminile con un team a maggioranza femminile.

Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea ha sottolineato che “anche in questa circostanza, la collaborazione tra Atenei calabresi e Regione ha perfettamente funzionato, non solo dal punto di vista organizzativo, ma, principalmente, nella condivisone di visioni per un settore strategico quale quello del trasferimento tecnologico.

Il ruolo che attiene all’Università riguarderà sempre di più per i prossimi anni la sperimentazione di iniziative che tengano insieme, didattica, ricerca e loro ricadute sull’ecosistema produttivo locale.

Un ruolo difficile ma che solo iniziative come quella odierna sono in grado di alimentare e sostenere.

Massimo Lauria Prorettore alla Ricerca, e membro delegato della Mediterranea nel Comitato Tecnico di StartCup Calabria, ha dichiarato: “Con questa iniziativa il sistema delle Università regionali e la Mediterranea, in particolare, hanno rinnovato il proprio impegno nel sostenere la crescita dell’ecosistema produttivo con atti concreti e nella direzione di una sempre maggiore consapevolezza relativa alla capacità di fare impresa.

La proficua collaborazione con la Regione Calabria ci consente altresì di essere parte di un sistema virtuoso e in evoluzione che vuole puntare sull’innovazione di servizi e prodotti, nonché su percorsi sempre più efficaci di trasferimento tecnologico dalla ricerca al mercato.”