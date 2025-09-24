L’Università Magna Graecia di Catanzaro conferma la sua leadership nell’area sanitaria con 31 Scuole di Specializzazione e 4 nuovi accreditamenti

L’Università Magna Græcia di Catanzaro conferma la sua leadership nel settore sanitario annunciando l’accreditamento di ben 31 Scuole di specializzazione, di cui 4 nuove: Audiologia e Foniatria, Dermatologia, Otorinolaringoiatria e Psichiatria.

Un ottimo risultato che rappresenta un passo in avanti nel potenziamento dell’alta formazione e nella crescente esigenza di formare figure professionali qualificate in settori chiave.

L’accreditamento di 4 nuove Scuole di specializzazione ed i numeri dell’Università Magna Graecia sono il segnale inequivocabile del ruolo di guida che l’Ateneo ha, a livello regionale, nel settore sanitario.

È motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità poter comunicare l’accreditamento di nuove scuole e la conferma di quelle già esistenti.

Questo risultato è frutto di un lavoro intenso e sinergico che ha coinvolto docenti, personale amministrativo e i nostri Dipartimenti, che hanno elaborato piani di studio all’avanguardia e in linea con le migliori pratiche nazionali ed internazionali.

Dai numeri emerge chiaramente il riconoscimento del merito e del lavoro dell’Ateneo Magna Graecia: sono 222 i contratti per i medici specialisti riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e in totale 34 sono le borse regionali che vanno ad aggiungersi a quanto previsto nel Decreto del MUR.

Dati che certificano l’ottimo stato di salute di un ateneo che continua a crescere. Con l’aggiunta di queste nuove scuole, infatti, ampliamo ulteriormente le opportunità per i nostri laureati, fornendo loro gli strumenti necessari per eccellere in carriere di alto profilo nel settore sanitario.

L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro è un polo di eccellenza con una consolidata storia nel panorama sanitario basata su tre pilastri fondamentali: formazione all’avanguardia, ricca offerta di scuole di specializzazione e l’operatività del Policlinico universitario.

Elementi che hanno dato vita ad un sistema integrato, innovativo e interdisciplinare che contribuisce in maniera significativa anche all’erogazione di servizi di assistenza sanitaria territoriale.

Le nostre 31 scuole di specializzazione rappresentano il modo migliore per servire il nostro territorio e contribuire allo sviluppo di competenze di cui l’intero Paese ha bisogno.

La qualità del nostro lavoro è stata pienamente riconosciuta e continueremo ad impegnarci sempre di più per i nostri giovani, nella consapevolezza che questo ulteriore ampliamento conferma la leadership assoluta dell’Ateneo di Catanzaro nella formazione dei medici specialisti in Calabria.

Scuole di Specializzazione UMG | I numeri

· Audiologia e Foniatria: posti MUR 2; Prof.ssa Giuseppe Chiarella

· Dermatologia: posti MUR 3 – borse regionali 2; Prof.ssa Antonella Tammaro

· Otorinolaringoiatria: posti MUR 3 – borse regionali 2; Prof.ssa Eugenia Allegra

· Psichiatria: posti MUR 7 – borse regionali 2; Prof. Pasquale De Fazio

· Anestesia e rianimazione: posti MUR 34 – Prof. Eugenio Garofalo

· Cardiochirurgia: posti MUR 4 – Prof. Pasquale Mastroroberto

· Chirurgia generale: posti MUR 8 – borse regionali 1 – Prof.ssa Antonia Rizzuto

· Endocrinologia e malattie del ricambio: posti MUR 3 – Prof. Antonio Aversa

· Farmacologia e Tossicologia Clinica: posti MUR 4 – Prof. Luca Gallelli

· Genetica medica: posti MUR 1 – Prof. Rodolfo Iuliano

· Geriatria: posti MUR 9 – borse regionali 1; Prof.ssa Angela Sciacqua

· Ginecologia e ostetricia: posti MUR 10 – borse regionali 2; Prof. Alessandro Svelato

· Igiene e medicina preventiva: posti MUR 14; Prof.ssa Claudia Pileggi

· Malattie dell’apparato cardiovascolare: posti MUR 12 – borse regionali 7; Prof. Sabato Sorrentino

· Malattie dell’apparato digerente: posti MUR 6 – borse regionali 1; Prof. Ludovico Montebianco Abenavoli

· Malattie dell’apparato respiratorio: posti MUR 7 – Prof. Girolamo Pelaia

· Medicina e Cure Palliative: posti MUR 5 – Prof.ssa Elena Succurro

· Medicina fisica e riabilitazione: posti MUR 9 – Prof. Antonio Ammendolia

· Medicina interna: posti MUR 10 – borse regionali 1 – Prof. Francesco Andreozzi

· Medicina legale: posti MUR 5 – borse regionali 1 – Prof.ssa Isabella Aquila

· Microbiologia e virologia: posti MUR 2 – Prof. Giovanni Matera

· Nefrologia: posti MUR 9 – Prof. Michele Andreucci

· Neurologia: posti MUR 7 – borse regionali 2 – Prof. Gennarina Arabia

· Oftalmologia: posti MUR 3 – borse regionali 3 – Prof. Adriano Carnevali

· Oncologia: posti MUR 6 – borse regionali 1 – Prof. Piero Sandro Tagliaferri

· Ortopedia e traumatologia: posti MUR 7 – borse regionali 1; Prof. Filippo Familiari

· Patologia clinica e biochimica Clinica: posti MUR 6; Prof. Daniela Foti

· Pediatria: posti MUR 12 – borse regionali 2; Prof.ssa Daniela Concolino

· Radiodiagnostica: posti MUR 7 – borse regionali 3; Prof. Domenico Laganà

· Scienza dell’alimentazione: posti MUR 2; Prof.ssa Tiziana Montalcini

· Urologia: posti MUR 5 – borse regionali 2; Prof. Francesco Cantiello