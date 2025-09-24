L’Università Magna Graecia di Catanzaro conferma la sua leadership nell’area sanitaria con 31 Scuole di Specializzazione e 4 nuovi accreditamenti
Sono 222 i contratti per medici specialisti riconosciuti dal MUR e 34 le borse regionali ottenute.
L’Università Magna Græcia di Catanzaro conferma la sua leadership nel settore sanitario annunciando l’accreditamento di ben 31 Scuole di specializzazione, di cui 4 nuove: Audiologia e Foniatria, Dermatologia, Otorinolaringoiatria e Psichiatria.
Un ottimo risultato che rappresenta un passo in avanti nel potenziamento dell’alta formazione e nella crescente esigenza di formare figure professionali qualificate in settori chiave.
L’accreditamento di 4 nuove Scuole di specializzazione ed i numeri dell’Università Magna Graecia sono il segnale inequivocabile del ruolo di guida che l’Ateneo ha, a livello regionale, nel settore sanitario.
È motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità poter comunicare l’accreditamento di nuove scuole e la conferma di quelle già esistenti.
Questo risultato è frutto di un lavoro intenso e sinergico che ha coinvolto docenti, personale amministrativo e i nostri Dipartimenti, che hanno elaborato piani di studio all’avanguardia e in linea con le migliori pratiche nazionali ed internazionali.
Dai numeri emerge chiaramente il riconoscimento del merito e del lavoro dell’Ateneo Magna Graecia: sono 222 i contratti per i medici specialisti riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e in totale 34 sono le borse regionali che vanno ad aggiungersi a quanto previsto nel Decreto del MUR.
Dati che certificano l’ottimo stato di salute di un ateneo che continua a crescere. Con l’aggiunta di queste nuove scuole, infatti, ampliamo ulteriormente le opportunità per i nostri laureati, fornendo loro gli strumenti necessari per eccellere in carriere di alto profilo nel settore sanitario.
L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro è un polo di eccellenza con una consolidata storia nel panorama sanitario basata su tre pilastri fondamentali: formazione all’avanguardia, ricca offerta di scuole di specializzazione e l’operatività del Policlinico universitario.
Elementi che hanno dato vita ad un sistema integrato, innovativo e interdisciplinare che contribuisce in maniera significativa anche all’erogazione di servizi di assistenza sanitaria territoriale.
Le nostre 31 scuole di specializzazione rappresentano il modo migliore per servire il nostro territorio e contribuire allo sviluppo di competenze di cui l’intero Paese ha bisogno.
La qualità del nostro lavoro è stata pienamente riconosciuta e continueremo ad impegnarci sempre di più per i nostri giovani, nella consapevolezza che questo ulteriore ampliamento conferma la leadership assoluta dell’Ateneo di Catanzaro nella formazione dei medici specialisti in Calabria.
Scuole di Specializzazione UMG | I numeri
· Audiologia e Foniatria: posti MUR 2; Prof.ssa Giuseppe Chiarella
· Dermatologia: posti MUR 3 – borse regionali 2; Prof.ssa Antonella Tammaro
· Otorinolaringoiatria: posti MUR 3 – borse regionali 2; Prof.ssa Eugenia Allegra
· Psichiatria: posti MUR 7 – borse regionali 2; Prof. Pasquale De Fazio
· Anestesia e rianimazione: posti MUR 34 – Prof. Eugenio Garofalo
· Cardiochirurgia: posti MUR 4 – Prof. Pasquale Mastroroberto
· Chirurgia generale: posti MUR 8 – borse regionali 1 – Prof.ssa Antonia Rizzuto
· Endocrinologia e malattie del ricambio: posti MUR 3 – Prof. Antonio Aversa
· Farmacologia e Tossicologia Clinica: posti MUR 4 – Prof. Luca Gallelli
· Genetica medica: posti MUR 1 – Prof. Rodolfo Iuliano
· Geriatria: posti MUR 9 – borse regionali 1; Prof.ssa Angela Sciacqua
· Ginecologia e ostetricia: posti MUR 10 – borse regionali 2; Prof. Alessandro Svelato
· Igiene e medicina preventiva: posti MUR 14; Prof.ssa Claudia Pileggi
· Malattie dell’apparato cardiovascolare: posti MUR 12 – borse regionali 7; Prof. Sabato Sorrentino
· Malattie dell’apparato digerente: posti MUR 6 – borse regionali 1; Prof. Ludovico Montebianco Abenavoli
· Malattie dell’apparato respiratorio: posti MUR 7 – Prof. Girolamo Pelaia
· Medicina e Cure Palliative: posti MUR 5 – Prof.ssa Elena Succurro
· Medicina fisica e riabilitazione: posti MUR 9 – Prof. Antonio Ammendolia
· Medicina interna: posti MUR 10 – borse regionali 1 – Prof. Francesco Andreozzi
· Medicina legale: posti MUR 5 – borse regionali 1 – Prof.ssa Isabella Aquila
· Microbiologia e virologia: posti MUR 2 – Prof. Giovanni Matera
· Nefrologia: posti MUR 9 – Prof. Michele Andreucci
· Neurologia: posti MUR 7 – borse regionali 2 – Prof. Gennarina Arabia
· Oftalmologia: posti MUR 3 – borse regionali 3 – Prof. Adriano Carnevali
· Oncologia: posti MUR 6 – borse regionali 1 – Prof. Piero Sandro Tagliaferri
· Ortopedia e traumatologia: posti MUR 7 – borse regionali 1; Prof. Filippo Familiari
· Patologia clinica e biochimica Clinica: posti MUR 6; Prof. Daniela Foti
· Pediatria: posti MUR 12 – borse regionali 2; Prof.ssa Daniela Concolino
· Radiodiagnostica: posti MUR 7 – borse regionali 3; Prof. Domenico Laganà
· Scienza dell’alimentazione: posti MUR 2; Prof.ssa Tiziana Montalcini
· Urologia: posti MUR 5 – borse regionali 2; Prof. Francesco Cantiello