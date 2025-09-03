L’università Mediterranea esprime solidarietà alla giornalista Elisa Barresi

“Il mondo dell’informazione calabrese e reggino colpito dopo l’ennesimo atto intimidatorio alla giornalista Elisa Barresi, vicedirettrice del Reggino che tenta di ridurre al silenzio la voce libera dei cittadini”.

Il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria esprime vicinanza e incoraggiamento alla dott.ssa Barresi a seguito del vile atto intimidatorio di cui è stata vittima nel nome di una stampa sempre libera e indipendente”.