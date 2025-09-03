Reggio Calabria

L’università Mediterranea esprime solidarietà alla giornalista Elisa Barresi

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
51 Meno di un minuto
università mediterranea reggio

università mediterranea reggio

“Il mondo dell’informazione calabrese e reggino colpito dopo l’ennesimo atto intimidatorio alla giornalista Elisa Barresi, vicedirettrice del Reggino che tenta di ridurre al silenzio la voce libera dei cittadini”.

Il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria esprime vicinanza e incoraggiamento alla dott.ssa Barresi a seguito del vile atto intimidatorio di cui è stata vittima nel nome di una stampa sempre libera e indipendente”.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
51 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio