L’USB proclama lo stato di agitazione dei lavoratori Coopservice impiegati nella pulizia delle strutture ASP

La federazione reggina dell’Unione Sindacale di Base comunica di aver proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati da Coopservice nel servizio di pulizie presso le strutture dell’ASP di Reggio Calabria.

La decisione giunge dopo una lunga serie di segnalazioni e denunce da parte del personale, che lamenta gravi violazioni contrattuali e comportamenti aziendali discriminatori.

A nulla sono valsi ad oggi i tentativi di confronto: l’azienda continua ad agire con logiche unilaterali, umiliando il lavoro di chi da anni garantisce i servizi di igiene e sanificazione nelle strutture sanitarie del territorio.

A fronte del mancato rispetto dell’articolo 33 del CCNL Multiservizi, che impone all’azienda l’obbligo di fornire alle rappresentanze sindacali un’informativa semestrale dettagliata sui contratti part-time, sul ricorso al lavoro supplementare e sull’utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche, Coopservice ha scelto di non ottemperare a tali obblighi, impedendo qualsiasi verifica e confronto sul consolidamento delle ore lavorate.

L’azienda, inoltre, sta procedendo ad aumenti orari su alcuni contratti part-time in modo del tutto opaco, senza criteri trasparenti e senza alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Questo comportamento ha generato forti malumori tra i lavoratori che si vedono penalizzare dopo anni di servizio garantito con professionalità e dedizione.

A ciò si aggiunge un utilizzo del lavoro supplementare e delle clausole elastiche del tutto arbitrario, con pratiche che riteniamo discriminatorie e prive anche queste di ogni confronto sindacale.

È inaccettabile inoltre che, in presenza di lavoratrici e lavoratori costretti a vivere con contratti da 18 ore settimanali e stipendi da fame, Coopservice preferisca procedere a nuove assunzioni invece di aumentare l’orario al personale già in servizio, negando di fatto la possibilità di un reddito dignitoso a chi è già impiegato nei servizi.

Contestiamo inoltre il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% per il lavoro domenicale, così come sancito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 4452 del 10 dicembre 2024, nonché la mancata considerazione del tempo di vestizione e svestizione come orario di lavoro effettivo, in aperto contrasto con la giurisprudenza consolidata.

Alla luce di tutto ciò, USB Reggio Calabria ha attivato formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla normativa vigente. In assenza di risposte concrete e tempestive da parte dell’azienda, ci dichiariamo pronti a mettere in campo tutte le azioni di lotta necessarie, fino allo sciopero.

Le lavoratrici e i lavoratori delle pulizie non sono manodopera invisibile né sacrificabile. Coopservice deve assumersi le proprie responsabilità e riconoscere i diritti di chi ogni giorno garantisce, spesso in condizioni difficili, un servizio essenziale per la salute pubblica.

USB Reggio Calabria sarà al fianco di queste lavoratrici e lavoratori fino al pieno riconoscimento della loro dignità e dei loro diritti.

USB Reggio Calabria