M.E.D.A.: Definito l’organigramma delle segreterie provinciali calabresi

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Il Segretario Regionale Giuseppe Emilio Bruzzese ha scelto come segretario provinciale di Vibo Valentia l’avvocato Antonio Furchí.

Oltre a vantare una carriera lavorativa eccellente in ambito legale a dir poco eccellente vista la sua giovane età, l’avvocato Antonio Furchí è anche Presidente della Pro Loco di Drapia e dimostra impegno e grande interesse per le problematiche trattate dal movimento. L’avvocato Furchí si definisce onorato per aver ricevuto questo incarico ed è pronto a porsi in prima linea insieme ai suoi colleghi provinciali. A Crotone l’incarico provinciale è stato invece affidato a Leonardo Londino cittadino di Mesoraca, che svolgerà il suo compito in tutta la provincia Crotonese.

In Calabria la rosa delle nomine del Movimento Europeo Diversamente Abili (M.E.D.A.) è quindi così composta:

Mirella Pugliese segretaria prov. Cosenza

Elena Miniaci segretaria prov. Catanzaro

Domenico Suraci segretario prov. Reggio Calabria

Antonio Furchí segretario prov. Vibo Valentia

Leonardo Londino segretario prov. Crotone

Grande soddisfazione è stata espressa dal Segretario Regionale Giuseppe Emilio Bruzzese “Sono contento di aver terminato le assegnazioni degli incarichi provinciali. Lavoreremo in squadra pronti a dare una mano al popolo calabrese. Presto apriremo le nostre sedi in tutte le province calabresi. La nostra sede Regionale è ubicata in via Placido Gerace n 24 a Reggio Calabria”.