Madonna della Consolazione, domani a Palazzo Campanella la presentazione della sezione mariana del Polo culturale Mattia Preti

Prosegue con successo, a Palazzo Campanella, la mostra collettiva Consolazione, culti, devozione, memoria e comunità, inaugurata venerdì 11 settembre nella Sala Federica Monteleone e dedicata alla Madonna della Consolazione, patrona di Reggio Calabria.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo e curata insieme all’Ufficio di Gabinetto, riunisce dodici apprezzati e conosciuti artisti calabresi e circa cinquanta opere in un percorso che abbraccia arte, fede, memoria e identità.

A dare forma alla collettiva sono Matteo Curcio, Giuseppe Iaria, Tiziana Marra, Tina Nicolò, Luigi Palamara, Sebastiano Plutino, Nino Romano, Salvatore Russo, Simona Treccosti, Tiziana Zimbalatti, Raffaella Polifroni e Gregorio Procopio, che hanno accolto l’invito del presidente Cirillo mettendo gratuitamente a disposizione le proprie opere dedicate al culto mariano.

La collettiva rientra tra le iniziative volute dal presidente Cirillo per aprire Palazzo Campanella alla città e partecipare, insieme alla comunità reggina, alle celebrazioni mariane, non limitandosi al solo omaggio floreale al passaggio della Vara.

Una scelta non casuale, anche perché la sede dell’Assemblea legislativa sorge lungo via Cardinale Portanova, una delle strade storicamente legate al passaggio della Vara e alla devozione popolare verso la Madonna della Consolazione.

Tra gli altri appuntamenti in programma, rientra, domani, lunedì 14 settembre, alle 11, nella Sala Giuditta Levato, la presentazione ufficiale della nuova sezione mariana del Polo culturale “Mattia Preti”.

All’incontro interverranno il presidente Salvatore Cirillo, l’arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova Fortunato Morrone, il presidente dell’Associazione Portatori della Vara della Madonna della Consolazione Gaetano Surace, il parroco e guardiano della Basilica dell’Eremo fra Pietro Ammendola, il vicario per la Cultura e la Formazione dell’arcidiocesi monsignor Pietro Sergi e il parroco della basilica Cattedrale monsignor Demetrio Sarica.

Intanto Palazzo Campanella continuerà a essere illuminato di azzurro fino a martedì 15 settembre, con la proiezione sulla facciata dei volti della Madonna e del Bambino raffigurati nel venerato Quadro.

La mostra resta visitabile gratuitamente fino al 15 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.