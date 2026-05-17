Maestri e Melodie, nasce a Lattarico il progetto dedicato all’universo dell’organetto

Parte il 22 maggio “Maestri e Melodie — Viaggio nell’universo dell’organetto”, un progetto promosso dal Comune di Lattarico che — intorno allo strumento più presente nella memoria musicale della Calabria organizza in paese laboratori, talk e spettacoli.

Il progetto nasce per tramandare la tradizione calabrese dell’organetto tra generazioni diverse, proprio per avvicinare i più giovani allo strumento.

Sulla fisarmonica diatonica Lattarico ha una storia bella e antica che nasce negli anni ’40 con Agostino Giuseppe Scavello, e prima ancora con suo padre Silvio e che continua ancora.

Dai laboratori si può imparare come funziona lo strumento, come si mantiene e si ripara. I talk raccontano i maestri e le melodie che hanno segnato la storia delle comunità calabresi, dal tema della migrazione alle nuove voci che si avvicinano alla musica di tradizione.

Gli appuntamenti si svolgono negli spazi culturali del Comune, a partire dalla Sala Convegni del Municipio e da Palazzo Marsico e in Piazza del Popolo.

La presentazione di Maestri e Melodie è venerdì 22 maggio alle 18.00, nella sala del Municipio, con il sindaco Antonella Blandi e contestualmente al primo laboratorio di organetto per bambini (dalle 16.00 alle 18.00) a cura di Francesca Cosenza, docente e direttore dell’Associazione musicale “Wolmer Beltrami Accordion”.

Oltre a quelli dedicati ai bambini, si tengono quelli dedicati alla danza e musica tradizionale a cura di Fortunato Stillitano e Valentina Donato e il laboratorio di artigianato “Conosci e ripara il tuo organetto” a cura di Silvano Scavello – Scavello Strumenti Musicali. La partecipazione (su prenotazione), così come agli spettacoli, è sempre gratuita.

«Siamo felici di aver ottenuto ancora una volta un finanziamento pubblico che ci permette di continuare a investire in cultura e formazione spiega il sindaco Antonella Blandi e soprattutto alimentare una storia come quella di Lattarico e il suo organetto, con la tradizione della famiglia Scavello che è ancora uno dei riferimenti più importanti in Italia.

Una storia nata in questo paese e che Maestri e Melodie vuole onorare, anche perché l’organetto è da sempre lo strumento principe per il ballo e la musica popolare, che evoca e anima ancora atmosfere di festa, aggregazione e sì, anche nostalgia.

Ecco perché vogliamo che questa rassegna sia uno spazio di incontro, di esperienza e di scoperta aperto a chiunque abbia curiosità».

Maestri e Melodie — Viaggio nell’universo dell’organetto è finanziato con risorse PAC 2014/2020 Asse VI Azione 6.8.3 e dal brand Calabria Straordinaria, CUP E29I25001590006.

Informazioni e prenotazioni su www.comune.lattarico.cs.it — prenotazione laboratori per bambini: 339 304 0702; danza e musica tradizionale: 340 593 7028.