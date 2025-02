Magazzino Hitachi, Confsal Fismic e USB avviano la vertenza per l’internalizzazione

Oggi si sono tenute le annunciate due ore di sciopero del personale della Phoenix Logistic, impiegato nel servizio di magazzinaggio dello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria.

Lo sciopero, indetto congiuntamente da Confsal Fismic e USB Lavoro Privato di Reggio Calabria, ha visto una partecipazione compatta dei lavoratori iscritti.

La mobilitazione si è resa necessaria per consentire un’assemblea dei lavoratori e discutere delle problematiche interne al servizio.

La richiesta di assemblea, avanzata nei giorni scorsi dalla Confsal Fismic che già in passato aveva formulato richieste analoghe, sempre accolte è stata questa volta rigettata con motivazioni formalmente corrette, ma ritenute pretestuose, in quanto mai sollevate nelle precedenti convocazioni.

Di fronte a questo atteggiamento, le due sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero del tutto legittimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Phoenix Logistic tramite una lettera affissa anche nella bacheca sindacale.

Tale comunicazione è apparsa, più che una informazione, come un tentativo di inibire l’adesione dei lavoratori.

È opportuno sottolineare che il servizio di magazzinaggio, come tutte le attività svolte all’interno dello stabilimento reggino, non rientra tra quelli regolamentati dalla legge 146/90 sui servizi pubblici essenziali, pertanto la proclamazione di sciopero non è soggetta a specifiche tempistiche o formalità.

La comunicazione inviata all’azienda è stata quindi, ancora una volta, una dimostrazione di correttezza e trasparenza nelle relazioni da parte delle due organizzazioni sindacali.

L’assemblea dei lavoratori ha dato mandato ai rappresentanti sindacali di avviare un percorso volto all’internalizzazione del servizio di magazzinaggio, come già avvenuto negli altri stabilimenti Hitachi. In questa direzione, Confsal Fismic e USB hanno inviato una richiesta di incontro alla stessa Hitachi.

Un’ulteriore richiesta di incontro è stata inoltrata anche alla ISS Palumbo e alla Phoenix Logistic per affrontare altre problematiche emerse durante la discussione odierna.

La giornata di oggi segna l’avvio di una vertenza importante, che si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di vita di questi lavoratori.

Confsal Fismic e USB continueranno a sostenere con determinazione le loro richieste, nella convinzione che solo attraverso la lotta si possano ottenere diritti e dignità sul posto di lavoro.

Confsal Fismic Reggio Calabria

USB Lavoro Privato Reggio Calabria