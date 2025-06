Magliocco Day, secondo atto: il 4 Giugno a Cosenza la presentazione dell’edizione 2025

COSENZA – Forte del successo riscosso al suo debutto nel 2024, il Magliocco Day si prepara al bis. La seconda edizione dell’evento, che celebra il vitigno tra i più antichi e rappresentativi della Calabria, sarà presentata ufficialmente martedì 4 giugno alle ore 11:00 presso la Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza.

L’appuntamento del 18 giugno nel suggestivo borgo di Altomonte si preannuncia ancora più ricco e articolato, promettendo di consolidare il Magliocco come protagonista indiscusso del racconto enologico regionale. L’iniziativa, nata da un’idea di Antonio Andreoli (lavorareincalabria.it), vede la collaborazione di un ampio comitato e numerosi partner di prestigio, tra cui ARSAC, UNPLI Cosenza, il Consorzio di Tutela Terre di Cosenza DOP e l’Accademia del Magliocco.

La conferenza stampa, moderata dalla giornalista Fabrizia Arcuri, svelerà il programma dettagliato, i protagonisti e i progetti speciali dell’edizione 2025. Tra le novità più attese, il lancio della piattaforma di turismo esperienziale “Destinazione Magliocco” e l’introduzione del “Registro dei Vini Calabresi”, uno strumento pensato per mappare e valorizzare il patrimonio vitivinicolo della regione.

L’impatto della prima edizione è già tangibile: diversi prodotti a base di Magliocco – dal gelato alla focaccia, fino ai taralli dolci – sono entrati stabilmente nei menu di ristoranti e commercializzati con successo in Italia e all’estero. L’edizione 2025 mira ad ampliare ulteriormente questa offerta, con la presentazione di nuovi prodotti a marchio Magliocco pronti a conquistare nuovi mercati, stimolando l’economia locale e l’enoturismo.

Il Magliocco Day si configura non solo come un evento enologico, ma come un vero e proprio “manifesto culturale” di una Calabria moderna, fiera delle proprie radici e proiettata al futuro. Oltre ottanta cantine, tra cui nomi di spicco come Spadafora 1915, Librandi, Serracavallo e Ferrocinto, offriranno le loro interpretazioni più autorevoli del Magliocco, vitigno a bacca nera vinificato in purezza. A impreziosire l’offerta, il contributo tecnico e formativo di ONAV, INAP, FISAR, MEIH e la partecipazione degli chef stellati Peppe Guida ed Enzo Barbieri.

“Il Magliocco Day nasce dalla volontà di costruire un percorso concreto di valorizzazione attorno a un vitigno identitario,” spiega l’ideatore Antonio Andreoli. “Non parliamo solo di vino, ma di sistema, di filiera, di cultura produttiva: elementi fondamentali per far crescere la reputazione della Calabria. La risposta della prima edizione ha confermato l’interesse del territorio a fare rete. Con questa seconda edizione vogliamo rafforzare un progetto che guarda al futuro con visione, promuovendo il Magliocco come leva di sviluppo e riconoscibilità.”