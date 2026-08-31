Magna Graecia Summer School, straordinario successo per la VI edizione della scuola politica di Forza Italia Giovani

Oltre 40 militanti hanno preso parte alla sesta edizione della Magna Graecia Summer School, la scuola politica di Forza Italia giovani, tenutasi il 25 e 26 agosto presso l’Hotel Regent di Catona.

Un appuntamento ormai consolidato, che quest’anno ha visto la nascita del nuovo comitato organizzatore composto da Francesco Malara, Santina Santambrogio e Antonio Anile, membri del coordinamento Forza Italia Giovani Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I lavori della prima giornata, aperti dal Vicepresidente della III Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria Bruno Germanò, si sono concentrati su due approfondimenti tematici cruciali.

Il primo panel, incentrato su “Turismo: IA e Innovazione” e moderato dalle militanti Santina Santambrogio e Ludovica Saraceno, ha registrato gli interventi dell’ingegnere programmatore IA Giacomo Barbieri, del professore associato di Statistica dell’Università Mediterranea Bruno Antonio Pansera, del consigliere comunale, imprenditore turistico e fondatore di Calabriando Paolo Bilardi, della fondatrice di Sagr Chiara Barberi e del fondatore di Kamaffari Domenico Lione.

A seguire, il secondo panel dedicato ad “Ambiente e Blue Economy”, con la moderazione di Federico Marino, ha visto i contributi dell’assessore Domenica Catalfamo, dell’ingegnere Anita Santoro di Loveboat, del consigliere comunale Nicola Falduto e del presidente della IV Circoscrizione Giuseppe Cantarella.

La giornata del 26 agosto si è aperta con il terzo panel dal titolo “Reggio Città Universitaria”, guidato dai moderatori Ilaria Sidari ed Antonio Anile: al dibattito sulle opportunità per gli studenti e sullo sviluppo dell’ateneo cittadino hanno preso parte l’europarlamentare Giusi Princi, il consigliere comunale Stefano Vilasi, il presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università Mediterranea Andrea Fuda, il componente del Consiglio di Amministrazione dello stesso ateneo Giorgio Retez e il presidente della I Circoscrizione Simone Lacava.

La manifestazione si è chiusa con gli interventi dei vertici del partito, tra cui il Segretario regionale di Forza Italia Giovani Federico Milia che, rivolgendosi ai giovani militanti, li ha invitati a sentirsi parte integrante e pilastro di una classe dirigente che non appartiene più al domani, ma che è diventata protagonista del presente. I

n conclusione, l’On. Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria e Segretario regionale di Forza Italia, ha espresso profonda emozione nel ripercorrere il percorso che ha condotto a questo traguardo, ricordando che oltre a governare i processi amministrativi, politici e istituzionali, era un preciso dovere formare la futura classe dirigente: una missione che trova conferma nella presenza di tanti giovani militanti, oggi amministratori, che si ritrovano a dibattere sui temi in una scuola politica arrivata alla sesta edizione, con sempre più qualità e competenza.