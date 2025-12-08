Catanzaro

Malattie rare, due giornate di sensibilizzazione e beneficenza all’Università Magna Graecia di Catanzaro

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
109 minuto di lettura
Marasco, Cuda, Corapi

L’Università Magna Graecia di Catanzaro, la Pastorale universitaria dell’ Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e la Fondazione Telethon hanno organizzato due giornate di sensibilizzazione sulle malattie rare.

La collaborazione avviata, unica nel suo genere, rappresenta un fondamentale momento di incontro tra la comunità scientifica, le istituzioni e gli studenti con la finalità di aumentare la consapevolezza e stimolare il dibattito sulla ricerca e sulla qualità della vita dei pazienti affetti da patologie genetiche rare.

L’iniziativa di sensibilizzazione e beneficenza si svolge nel contesto accademico attraverso due postazioni informative a cura di Telethon: una collocata nell’Edificio delle Bioscienze (ingresso Rettorato), l’altra nell’Edificio giuridico-economico-sociale.

Durante le due giornate saranno distribuiti materiali divulgativi e sarà possibile effettuare donazioni in favore della Fondazione Telethon acquistando i “Cuori di cioccolato”, sostenendo la ricerca sulle malattie rare e la speranza in occasione del Natale.

All’evento di apertura, in programma alle ore 11:00 di martedì 9 dicembre nell’Edificio delle Bioscienze dell’Umg (ingresso rettorato), interverranno il rettore dell’Ateneo di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda, il cappellano dell’Umg e direttore della pastorale universitaria dell’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace, don Roberto Corapi, ed il coordinatore Telethon per la Calabria,  Raffaele Marasco.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
109 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio