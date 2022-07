Malfunzionamento nel servizio di raccolta rifiuti frazione indifferenziata

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che a causa di un problema nei conferimenti presso gli impianti di trattamento rifiuti della frazione indifferenziata, si sta registrando in queste ore un malfunzionamento nel servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Gli uffici del Settore Ambiente sono al lavoro per risolvere la problematica, richiedendo un aumento delle quote di scarico per l’immediato ripristino del normale servizio di raccolta.