Malvito celebra l’identità territoriale con un convegno sulle De.Co.

di Nicoletta Toselli

Malvito – Il 24 marzo 2025, alle 16:30, il Castello Longobardo Normanno di Malvito ospiterà il convegno “De.Co. Identitaria – L’importanza dell’identità dei nostri territori”, un evento dedicato alla valorizzazione delle Denominazioni Comunali (De.Co.) e al loro ruolo nella promozione delle identità locali.

L’iniziativa è promossa da UNPLI Calabria in collaborazione con ARSAC, il Comune di Malvito e la Pro Loco locale. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca di Malvito, Francesca D’Ambra, e del presidente UNPLI Cosenza, Antonello Grosso La Valle. A introdurre i lavori sarà Manuela Filice, responsabile del progetto De.Co. per UNPLI Calabria.

Tra gli interventi in programma figurano esperti del settore come Luigia Granata, designer identitaria, Raffaella Fragale, rappresentante dell’ARSAC, e Filippo Capellupo, presidente dell’UNPLI Calabria. A coordinare il dibattito sarà Massimo Mollo, presidente della Pro Loco di Malvito.

Le De.Co., istituite dai Comuni per riconoscere e tutelare le eccellenze produttive locali, rappresentano uno strumento fondamentale per la valorizzazione delle tipicità agroalimentari e artigianali. L’evento si propone di sensibilizzare amministratori, produttori e cittadini sull’importanza di queste certificazioni nella costruzione di un’identità territoriale forte e riconoscibile.

L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di promozione delle De.Co. in Calabria, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra tradizione, sviluppo locale e turismo sostenibile.