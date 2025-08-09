Mancuso: “Lega darà contributo decisivo per vittoria centrodestra e conferma Occhiuto presidente”

“Tra poco meno di due mesi saranno i calabresi a decidere il loro futuro scegliendo il governo regionale dei prossimi anni. Chi contesta la scelta di affidarsi al voto dei cittadini mette in discussione le fondamenta della democrazia.

Il centrodestra non teme le urne, anzi è prontissimo alla sfida perché riteniamo che debba proseguire la stagione delle riforme avviata nell’ultima legislatura.

Grazie al buon governo e ai tanti risultati ottenuti, è aumentata la credibilità e migliorata la reputazione nazionale della nostra regione.

Non è il punto di arrivo ma di partenza per fare ancora di più e meglio subito dopo la campagna elettorale che premierà la nostra coalizione e Roberto Occhiuto, che sarà, di nuovo, il presidente della Giunta regionale.

La Lega è già al lavoro nella predisposizione di liste forti e competitive. Le donne e gli uomini del nostro partito daranno un contributo decisivo alla nuova affermazione della coalizione del centrodestra in Calabria”.

E’ quanto dichiara Filippo Mancuso, commissario regionale della Lega Calabria.