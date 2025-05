Manifestazione per la Pace a Gaza: appello alla mobilitazione a Oppido Mamertina

Oppido Mamertina (RC) – Le associazioni mamertine, con il patrocinio del Comune di Oppido Mamertina, hanno annunciato una manifestazione pubblica di protesta intitolata “Together for Peace in Gaza”. L’evento, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sul conflitto in Palestina e a chiedere la cessazione delle ostilità, si terrà sabato 1 giugno 2025, alle ore 18:30, in Piazza Regina Margherita a Oppido Mamertina.

L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e di ferma condanna contro quello che gli organizzatori definiscono “il genocidio in Palestina”. La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali e rappresentanti della società civile. Tra gli interventi previsti figurano quelli di Akram Zuhra ed Enzo Infantino.

Significativa anche la partecipazione di S.E. Mons. Giuseppe Alberti e del Sindaco di Oppido Mamertina, Giuseppe Morizzi, che porteranno il loro contributo alla discussione.

L’evento sarà inoltre animato da un DJ set a cura di MESSINA DJ.

Numerose le associazioni locali che hanno aderito e supportano l’iniziativa, testimoniando un forte coinvolgimento della comunità mamertina su temi di rilevanza internazionale e umanitaria. Tra queste si annoverano: AVIS Comunale “G. MIFICA”, Serra International Italia, Pro Loco Oppido Mamertina, Parrocchia S. Maria Assunta, TC Oppido Gianni Caruso, e altre sigle visibili sul manifesto promozionale.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per dare un segnale forte e unitario a favore della pace e del rispetto dei diritti umani.