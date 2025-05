Manifestazione pubblica a sostegno di Annalisa Alfano candidata nella lista Scalea Rinasce Mario Russo Sindaco

C’è un tempo per riflettere e un tempo per agire. Per Italia del Meridione, quel tempo è adesso. Le motivazioni che ci spingono a scendere in campo con convinzione sono frutto di un percorso politico ben preciso, iniziato mesi fa attraverso i nostri caffè politici: luoghi di ascolto, confronto e dialogo sincero con i cittadini. È da lì che ha preso forma una visione comune, fatta di valori, proposte e volti nuovi. È da lì che si è consolidata la decisione di sostenere, con chiarezza e determinazione, la candidatura a sindaco di Mario Russo.

In questo cammino coerente e condiviso, domenica 18 maggio alle ore 19:30 in Piazza Caloprese promuoviamo una manifestazione pubblica a Scalea, firmata Italia del Meridione, a sostegno della candidatura al consiglio comunale di Annalisa Alfano. Una figura che incarna appieno lo spirito di questo progetto: cuore, passione, dedizione ed estrema voglia di lottare per questa città e per il suo progresso verso un futuro diverso.

Le ragioni di questa scelta sono molteplici, ma tutte convergono in un unico obiettivo: portare Scalea a una vera rinascita, non solo politica, ma soprattutto amministrativa, urbana e culturale. Una rinascita fondata sulla competenza, sull’onestà e sull’ascolto delle reali esigenze della comunità.

Questa manifestazione non è soltanto un atto di sostegno, ma anche un momento di testimonianza viva. Di ciò che siamo e di ciò che vogliamo continuare a essere: una forza politica coerente, radicata nel territorio, che cammina nel solco di ciò che si è fatto negli scorsi anni, sempre dalla parte della comunità, mossa dalla trasparenza, dall’onestà intellettuale e dalla serietà dei propri passi.

Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni, le famiglie, i giovani, a partecipare a questo appuntamento. Perché il cambiamento non si costruisce a parole, ma con l’impegno, la presenza e la scelta di stare dalla parte giusta.

Antonio Pappaterra

Segretario cittadino di Italia del Meridione – Scalea