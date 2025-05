Manodopera (Interdit aux chiens et aux italiens): il film d’animazione di Alain Ughetto arriva a Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – 30 MAGGIO 2025 – 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗱𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 (𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁 𝗮𝘂𝘅 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗮𝘂𝘅 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘀), il film di animazione di Alain Ughetto del 2022 sarà proiettato domenica 1 giugno alle 20:30 nella sala polivalente del Chiostro di San Domenico. L’iniziativa rientra nella rassegna delle proiezioni dei film in lingua originale, ideata e promossa dall’associazione culturale UNA guidata da Carlo Carere.

Gioiello in stop-motion, premiato come miglior lungometraggio al Festival di Annecy e agli European Film Awards come miglior film d’animazione, Manodopera è la storia della famiglia Ughetto che dal paesino di Ughettera nel Piemonte alpino arriva in Francia nella prima metà del Novecento.

Il regista Alain Ughetto (1950), in un dialogo ideale con la nonna Cesira, ripercorre la storia della propria famiglia con la tenerezza e lo slancio delicato di chi comprende la vita degli umili di fronte al rivolgimento continuo della sorte e della storia.

Le musiche del film di animazione sono del Premio Oscar Nicola Piovani.

La rassegna fa parte del progetto ‘Cinema in Biblioteca’, finanziato col sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e condotto dal Sistema Bibliotecario Lametino e dall’Associazione culturale UNA.

Si ricorda, inoltre, che per sostenere l’associazione, è possibile tesserarsi prima della proiezione del film, in modo da arrivare in tempo utile per garantire le operazioni di sottoscrizione ai componenti dell’associazione che ad ogni evento accolgono gli spettatori. È di soli 20 euro la quota associativa che permette di affrontare i costi e garantire la visione di tutti i film in cartellone.