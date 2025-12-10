Mantegna: “Tutelare il lavoro dei migranti in agricoltura. La nostra da sempre è una terra d’accoglienza, crocevia di popoli e di culture”

Il consigliere metropolitano delegato di Reggio Calabria, Domenico Mantegna ha partecipato oggi, a Palazzo Alvaro, al secondo incontro provinciale di ‘Campagne aperte’, promosso dal Centro regionale d’intervento per la cooperazione (Cric) in collaborazione con la Città Metropolitana, Arci Reggio Calabria aps, Re.Co .Sol, federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Medu, Nuvola rossa aps, Università della Calabria, sostenuto da Fondazione ‘Con il Sud’. Campagne Aperte è un laboratorio territoriale che opera per affrancare dallo sfruttamento e dall’isolamento sociale i lavoratori e le lavoratrici di origine straniera, promuovendo diritti, partecipazione e filiere più eque nella Città Metropolitana. “Il nostro impegno come Città Metropolitana, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, è sempre proteso alla piena affermazione dei diritti per ogni cittadino, soprattutto in settori fragili, compresi quelli in cui operano lavoratori e lavoratrici di origine straniera.

Si tratta di persone che occupano ruoli importanti in una filiera strategica quale quella dell’agricoltura”. Così il consigliere metropolitano Domenico Mantegna che ha aggiunto: “Viviamo ed operiamo in una terra che da millenni è crocevia di popoli e di culture, ricca di esperienze di accoglienza ed integrazione.

E’ quindi opportuno ha concluso incentivare e partecipare ad ogni esperienza utile affinché si possa contribuire alla realizzazione di buone pratiche di inclusione, cercando di superare l’approccio emergenziale”.