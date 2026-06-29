Manuela Filice: “L’Info Point sarà la casa dell’accoglienza e della promozione di Montalto Uffugo”

di Nicoletta Toselli

È stata la presidente della Pro Loco Montalto Uffugo APS, Manuela Filice, a guidare l’inaugurazione del primo Info Point cittadino, nuovo spazio dedicato all’accoglienza, all’informazione e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e turistico del territorio.

La cerimonia, ospitata nel suggestivo Chiostro Ardorini Don Gaetano Mauro, ha registrato una significativa partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini, confermando il forte interesse della comunità verso un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per residenti e visitatori.

Nel comunicato diffuso al termine dell’evento, la presidente Manuela Filice ha espresso un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Montalto Uffugo, al sindaco Biagio Faragalli, all’assessore alla Cultura, Turismo e Grandi Eventi Silvio Ranieri e a tutti gli amministratori per il sostegno e la fiducia accordati alla Pro Loco nella realizzazione dell’iniziativa.

Un ringraziamento è stato rivolto anche a Padre Salvatore Cimino, Superiore Generale dei Missionari Ardorini, per l’ospitalità, al presidente regionale UNPLI Calabria Filippo Capellupo per la vicinanza alla Pro Loco e al Conservatorio di Musica di Cosenza, che ha impreziosito la manifestazione con le esibizioni del Brutia Saxophone Quartet e del Briccialdi Flute Quartet. Parole di gratitudine anche per il Coordinamento della Stagione degli Studenti 2026, rappresentato dalle professoresse Maria Carmela Conti e Francesca Zavarrone, oltre che per le Pro Loco ospiti, i volontari e tutti i cittadini intervenuti.

«Il nuovo Info Point rappresenta oggi un luogo di accoglienza, informazione e promozione del territorio, uno spazio pensato per valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni e le eccellenze di Montalto Uffugo, con l’obiettivo di offrire ai visitatori e ai cittadini un punto di riferimento stabile per la conoscenza e la scoperta del nostro patrimonio identitario», si legge nel comunicato della Pro Loco guidata da Manuela Filice.

L’apertura dell’Info Point rappresenta un nuovo tassello nel percorso di promozione turistica e culturale della città, con la Pro Loco impegnata a rafforzare la rete di accoglienza e a valorizzare le peculiarità del territorio attraverso iniziative e servizi rivolti alla comunità e ai visitatori.