Manuela Labonia “una rappresentanza femminile forte è segnale di maturità e cambiamento per la Calabria”

La nuova rappresentanza politica del nostro territorio, quasi interamente al femminile, è un segnale di maturità e di cambiamento per la Calabria.

È la prova che la politica, anche nei territori più piccoli e lontani dai centri decisionali, può finalmente parlare con una voce nuova, più autentica, più vicina alle persone.

È quanto evidenzia la Sindaca Manuela Labonia commentando l’esito delle urne regionali come una svolta culturale prima ancora che politica.

Un riconoscimento al valore, alla competenza e al radicamento delle donne sottolinea che da domani siederanno in Consiglio regionale Elisa Scutellà, Rosellina Madeo, Pasqualina Straface, Filomena Greco e Luciana De Francesco tutte espressione diretta di un territorio che trova una forte rappresentanza di genere.

Il risultato di questa tornata elettorale afferma il Primo cittadino restituisce dignità e speranza a un territorio che ha sempre creduto nella partecipazione e nel merito. Il fatto che siano donne a rappresentarci in Consiglio regionale non è un caso, ma il frutto di una maturazione collettiva.

Le donne della Sila Greca e dello Jonio Cosentino sono da sempre protagoniste silenziose dello sviluppo locale: amministrano famiglie, imprese, associazioni e comunità, spesso in condizioni difficili.

È stata una campagna elettorale rapida ma non priva di contenuti. Grazie a quanti, nel territorio, hanno sostenuto con convinzione il progetto dell’area riformista guidata da Pasquale Tridico, riconoscendo nel suo percorso una visione nuova di politica partecipata.

È stata una proposta coraggiosa sottolinea che ha parlato di equità, diritti e territorio, e che ha saputo accendere un dibattito sano, soprattutto tra i giovani e tra chi crede ancora che la politica possa essere servizio e non appartenenza.

Ci auguriamo prosegue la Sindaca che il presidente Roberto Occhiuto, riconfermato alla guida della Regione, possa avere a cuore quel percorso di crescita equa e omogenea dei territori, senza lasciare indietro nessuno.

Allo stesso modo, confidiamo nel lavoro di tutte e di tutti i consiglieri eletti, affinché le istanze di quest’area della Calabria trovino spazio e ascolto nelle sedi in cui si decide il futuro della Calabria.

I piccoli comuni conclude rappresentano la spina dorsale della nostra regione. Rilanciare le aspettative delle periferie, dei borghi, dei centri dell’entroterra, significa restituire equilibrio e dignità alla Calabria.

È su questo terreno che chiediamo continuità e impegno al prossimo Governo della Regione.