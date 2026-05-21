Manutenzione dei canali a Scalea, al via gli interventi di Calabria Verde

SCALEA – Sono ripresi gli interventi di pulizia e manutenzione dei canali sul territorio comunale di Scalea grazie alla convenzione attivata tra il Comune e Calabria Verde.

Le operazioni riguarderanno diversi punti strategici della città: il canale Salegrino, il canale Basso, il canale Monticello, il canale De Palma e il Fosso del Mulino. Gli interventi prevedono la rimozione della vegetazione infestante e dei canneti accumulati nel tempo lungo gli alvei e sulle sponde, con l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre possibili criticità.

Si tratta di un’attività considerata fondamentale sotto il profilo della prevenzione del rischio idraulico, della tutela ambientale e della sicurezza del territorio, soprattutto in vista delle stagioni più esposte a fenomeni meteorologici intensi.

L’Amministrazione comunale ha evidenziato la volontà di programmare questo tipo di manutenzione con continuità e regolarità, puntando su una gestione costante dei corsi d’acqua presenti sul territorio cittadino.

«Prendersi cura dei corsi d’acqua significa prendersi cura di Scalea e della sua comunità», è il messaggio che accompagna l’avvio delle attività, considerate un intervento concreto di salvaguardia urbana e ambientale.