Manutenzione stradale assente, Maiolino (FI) “se l’amministratore di Castore Mallamaci c’è batta un colpo la città è abbandonata”

“Ogni giorno i cittadini ci segnalano nuove criticità nella manutenzione stradale: voragini sull’asfalto che rischiano di compromettere la sicurezza di conducenti di veicoli e motoveicoli.

Per questo motivo stamani ho richiesto con urgenza l’audizione in Commissione Controllo e Garanzia dell’amministratore delegato di Castore Mallamaci. Se l’amministratore è davvero presente e operativo, questo è il momento di dimostrarlo”.

A dichiararlo in una nota il consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Antonino Maiolino.

“La manutenzione stradale è uno dei tanti punti critici di quest’Amministrazione: anni di incuria hanno portato a questo risultato e ora, a fronte di tante segnalazioni e disagi, è arrivato il momento di fare chiarezza su come sono gestiti i lavori di manutenzione e perché questa situazione persiste” dichiara il consigliere.

“Alla luce dei fatti, spiace constatare che proprio le due parole chiave scelte dall’amministratore Mallamaci all’indomani dal suo insediamento in Castore, pianificare e monitorare, siano in realtà i due grandi assenti principali e che il suo proposito di “garantire servizi efficaci ed efficienti, che pongano al centro i cittadini” si sia tradotto evidentemente in un semplice slogan, privo di riscontro nella realtà quotidiana vissuta dai cittadini” prosegue Maiolino.

“Le promesse di interventi immediati sono rimaste lettera morta e, ad oggi, non si vede alcun piano di intervento pianificato e programmato che risulti efficace conclude Maiolino è quindi ora che chi ha la responsabilità di gestione della manutenzione risponda alla città”.