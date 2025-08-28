Maratea, orari di apertura per la SS18 a Castrocucco: dal 1° settembre nuove disposizioni

Il Comune di Maratea ha diffuso un avviso ufficiale riguardante la viabilità sulla Strada Statale 18, in località Castrocucco. A partire da settembre l’arteria, interessata da limitazioni e lavori, sarà accessibile con orari regolamentati.

«La S.S. n. 18 in loc. Castrocucco, a partire dal mese di settembre, sarà aperta con i seguenti orari:

dal 1 al 7 settembre: 07:00 – 01:00;

dal 8 al 28 settembre: 07:00 – 23:00;

dal 29 settembre in poi: 07:00 – 22:00», si legge nella nota diffusa dal Comune.

Il provvedimento rimarrà in vigore «fino all’apertura del soprastante bypass, in corso di realizzazione da parte di ANAS SpA, o comunque fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili allo scopo».

L’amministrazione comunale invita inoltre i cittadini e i viaggiatori alla prudenza: «L’approssimarsi della stagione autunnale ci impone una maggiore cautela nell’utilizzo dell’arteria stradale, che potrebbe subire interruzioni in conseguenza di eventi meteo avversi».

Un messaggio chiaro che conferma la volontà del Comune di garantire, nei limiti delle possibilità, la viabilità su una delle strade più strategiche del territorio, in attesa che i lavori al bypass vengano completati da ANAS.