Marcellina si prepara a viaggiare nel tempo: arriva “Destinazione 90”

Marcellina (CS) – La frazione di Santa Maria del Cedro si appresta a vivere una serata all’insegna della musica e del divertimento con la 24ª edizione del “Carnevale in Musica”. L’evento, in programma domenica 2 marzo alle ore 18:30, promette di trasportare il pubblico negli anni Novanta con lo spettacolo “Destinazione 90 – Final Destination 90”.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Santa Maria del Cedro e con il supporto dell’associazione culturale “Laos New Project”, l’evento si preannuncia come un grande show in cui musica, animazione e spettacolo si fonderanno per ricreare l’atmosfera del decennio che ha segnato un’intera generazione.

In scaletta, una combinazione esplosiva di DJ set, vocalist, ballerine e mascotte, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un viaggio nostalgico tra i grandi successi dance e pop degli anni Novanta. L’evento si svolgerà in un contesto scenografico coinvolgente, tra luci, colori e un’atmosfera festosa che farà da cornice a una serata all’insegna dell’allegria.

“Divertimento allo stato puro” è lo slogan che accompagna l’iniziativa, promettendo una serata di festa aperta a tutte le età, con un forte richiamo a chi ha vissuto quegli anni e a chi vuole scoprirli per la prima volta.

L’appuntamento è dunque fissato: Marcellina si prepara a tornare indietro nel tempo per una notte indimenticabile.