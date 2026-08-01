Marciano (Noi Moderati): “Bene il lavoro di pulizia avviato dall’Amministrazione Cannizzaro, il decoro urbano è una priorità per Reggio Calabria”
Michele Marciano, esponente di Noi Moderati, esprime apprezzamento per il lavoro di pulizia e riqualificazione portato avanti dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria guidata dal sindaco Cannizzaro.
“Desidero rivolgere un plauso al sindaco Cannizzaro e a quanti, quotidianamente, sono impegnati negli interventi di pulizia e manutenzione della città. Restituire decoro agli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzare l’immagine di Reggio Calabria e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”.
“Le attività di pulizia che stanno interessando diversi quartieri rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio. Il decoro urbano non è un aspetto secondario, ma una condizione indispensabile per garantire vivibilità, sicurezza e rispetto dei beni comuni”.
Marciano conclude: “Quando un’Amministrazione realizza interventi efficaci è giusto riconoscerne il valore.
Auspico che questo impegno prosegua con continuità, coinvolgendo sempre di più cittadini e associazioni in un percorso condiviso di tutela e valorizzazione della nostra città.
Reggio Calabria merita di essere sempre più pulita, ordinata e accogliente”.
Condividi
- Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Condividi su Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Pinterest
- Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
- Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa