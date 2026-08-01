Reggio Calabria

Marciano (Noi Moderati): “Bene il lavoro di pulizia avviato dall’Amministrazione Cannizzaro, il decoro urbano è una priorità per Reggio Calabria”

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Michele Marcianó
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Graziano Tomarchio

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