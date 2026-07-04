Mare Pulito, esperti e istituzioni a confronto a Paola: «La tutela del mare passa dalla collaborazione tra scienza, istituzioni e legalità»

di Nicoletta Toselli

Grande partecipazione a Paola, nell’Auditorium del Santuario di San Francesco di Paola, per il convegno “Il Mare tra tutela ambientale e salute pubblica: criticità e prospettive”, promosso dall’Associazione Mare Pulito. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, della magistratura e delle professioni per approfondire le principali criticità che interessano il mare e le coste calabresi e individuare possibili strategie di intervento.

Ad aprire i lavori sono stati la presidente dell’Associazione Mare Pulito, Alessandra Nucaro, e il professor Alessandro Ruvio, tra i fondatori dell’associazione ed ex presidente dal 2020 al 2025. «La tutela del mare richiede una visione condivisa e un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti», è stato il messaggio emerso in apertura dell’incontro.

Il convegno si è sviluppato attraverso tre sessioni tematiche dedicate rispettivamente a ricerca scientifica, ambiente e legalità.

Nel corso della prima sessione, dedicata a Scienza, Ricerca e Innovazione, il direttore di ARPACAL Michelangelo Iannone ha illustrato le attività di monitoraggio delle acque marine, mentre il professor Piero Luigi Alò ha affrontato il tema dell’impatto delle microplastiche sulla salute umana. La professoressa Vincenza Calabrò ha invece evidenziato il contributo dell’università nella ricerca scientifica e nella tutela dell’ambiente.

La seconda parte, dedicata a Territorio e Ambiente, ha visto gli interventi del professor Carlo Tansi sull’erosione costiera, del dottor Ferdinando Laghi sulla gestione dei rifiuti e le ricadute sanitarie e del dottor Vittorio Colosimo, che ha analizzato lo stato degli impianti di depurazione in Calabria.

Ampio spazio anche al tema della legalità con la terza sessione. L’ingegnere Salvatore Siviglia ha illustrato le strategie regionali per il sistema di tutela ambientale, il professor Silvestro Greco ha fatto il punto sugli illeciti ambientali in Calabria, mentre il procuratore della Repubblica di Paola, Domenico Fiordalisi, ha affrontato il ruolo della magistratura nella difesa del territorio. A chiudere gli interventi è stato l’onorevole Angelo Brutto, che ha proposto un’analisi operativa sul sistema della depurazione in Calabria.

Dal confronto è emersa con forza la necessità di rafforzare la collaborazione tra ricerca scientifica, istituzioni e magistratura per affrontare in maniera efficace le problematiche ambientali che interessano il territorio.

«Solo mettendo in rete competenze, responsabilità e conoscenze sarà possibile garantire la tutela del mare, la salvaguardia dell’ambiente e la protezione della salute pubblica», è stata la riflessione condivisa al termine dei lavori, in un convegno che ha confermato come la sinergia tra i diversi soggetti coinvolti rappresenti la strada maestra per costruire un futuro più sostenibile per la costa calabrese.