Maria Rita Acciardi nominata socia onoraria del Rotary Club Riviera dei Cedri

SANTA MARIA DEL CEDRO – Prestigioso riconoscimento per il PDG Maria Rita Acciardi, insignita all’unanimità del titolo di Socia Onoraria del Rotary Club Riviera dei Cedri. La cerimonia ufficiale si è svolta domenica scorsa nella suggestiva cornice del lago La Moretta a Santa Maria del Cedro, in occasione del tradizionale conviviale di Natale del sodalizio.

Il Presidente del Club, Renato Olivito, ha consegnato una targa celebrativa nelle mani dell’insignita, sottolineando come questa nomina rappresenti un atto di profonda gratitudine da parte di tutto il Direttivo. Il riconoscimento premia la costante vicinanza, la disponibilità e l’autentico affetto che Maria Rita Acciardi ha sempre manifestato nei confronti del Club Riviera dei Cedri e dei suoi associati.

Figura di spicco del mondo rotariano e istituzionale – già Governatore del Distretto, socia del Club Corigliano-Rossano e attuale Sindaco di Amendolara – la Acciardi ha voluto esprimere la propria emozione attraverso una lettera indirizzata al Presidente e a tutti i soci.

“Non ho modo di ringraziarvi per avermi voluta vostra socia onoraria – ha scritto Maria Rita Acciardi nel messaggio – cosa che mi gratifica oltremodo e mi impegna ad esservi ancora più vicina nella vita rotariana”.

L’investitura sigilla un legame di stima reciproca e collaborazione, confermando la centralità del Rotary Club Riviera dei Cedri nel tessuto sociale del territorio e la sua capacità di aggregare personalità di alto profilo umano e professionale nel segno del servizio.