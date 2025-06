Marianna Aprile a Praia a Mare per presentare il suo libro “Materiali resistenti”

PRAIA A MARE – Proseguono gli incontri della rassegna d’autore “Praia, a Mare con…”, che si conferma anche per la sua diciottesima edizione un punto di riferimento per il dibattito culturale. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 27 giugno, quando la città accoglierà la giornalista e scrittrice Marianna Aprile.

A partire dalle ore 22:00, la cornice di Piazza Municipio – Fronte Viale della Libertà ospiterà la presentazione del suo ultimo libro, “Materiali resistenti. Fare la cosa giusta in un Paese che sbaglia”, edito da Piemme e scritto a quattro mani con Luca Telese. Il volume propone un viaggio nell’Italia che non si arrende, attraverso le storie e le testimonianze di figure che lottano per il cambiamento, da Liliana Segre a don Ciotti, da Filomena Gallo a Oliviero Toscani e ai giovani volontari di Emergency.

Autrice e volto noto del panorama giornalistico italiano, Marianna Aprile vanta una lunga carriera che spazia dalla carta stampata alla radio, con il programma “Amici e Nemici” su Radio24, fino alla televisione, dove ha co-fondato e condotto “In Onda” su La7.

A dialogare con lei e ad approfondire i temi del libro ci sarà Francesco Raniolo, Prorettore dell’Università della Calabria e Professore di Scienza politica. L’incontro, promosso dal Comune di Praia a Mare, si preannuncia come un’importante occasione di riflessione e confronto sui temi dell’impegno civile e della situazione politica e sociale del nostro Paese.