Marina di Gioiosa, Barbara Costa: ”Scuole pronte ad accogliere gli studenti: completati gli interventi di pulizia e manutenzione”

Marina di Gioiosa Jonica (Rc), 13 settembre 2025 – L’Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Ionica ha annunciato il completamento degli interventi di pulizia e manutenzione in tutti gli istituti scolastici del territorio. Le scuole sono ora pronte ad accogliere studenti e personale in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

L’Assessore all’Istruzione Barbara Costa ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è garantire che ogni studente possa iniziare l’anno scolastico in un ambiente sicuro, pulito e accogliente. Gli interventi che abbiamo completato sono un segno tangibile dell’impegno costante dell’Amministrazione verso il benessere della nostra comunità scolastica. Grazie all’ufficio tecnico che ha coordinato tutte le fasi operative”.

Le operazioni hanno interessato diversi aspetti cruciali per la sicurezza e l’accoglienza degli studenti. È stato completato un ciclo approfondito di pulizia e sanificazione, che ha incluso attività di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione, per assicurare condizioni igienico-sanitarie ottimali. Parallelamente, si è provveduto a una serie di lavori di manutenzione ordinaria interna, con piccole riparazioni e sistemazioni necessarie per garantire il corretto utilizzo delle strutture. Non sono stati trascurati gli spazi esterni: i giardini e le aree verdi delle scuole sono stati ripuliti, con sfalcio dell’erba e riordino generale, per restituire decoro e funzionalità agli spazi aperti e sicuri.

Sono già in programma ulteriori interventi di manutenzione per migliorare ulteriormente le strutture, a testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazione riserva all’educazione e al futuro dei giovani.