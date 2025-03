Marina di Gioiosa Ionica, il Comitato elettorale “Cuore e Futuro” tra boom di presenze ed entusiasmo

MARINA DI GIOIOSA IONICA – 31 MARZO 2025 – “C’è sempre emozione quando si inizia un’avventura e ci si mette in discussione pensando a quello che è stato e a ciò che deve essere. Sento attorno tanto entusiasmo che cresce giorno dopo giorno, grazie a tutti i cittadini che vorranno fare questo percorso insieme a noi mettendo il cuore e guardando al futuro”. Rocco Femia, da candidato a Sindaco, ha fatto gli onori di casa alle tante persone che hanno voluto dedicare la propria domenica al sostegno del “Comitato elettorale Marina di Gioiosa Ionica Cuore e Futuro”. Un boom di presenze che, per quanto fosse nell’aria, ha fatto comprendere come la cittadina della locride sia legata in modo indissolubile alla figura di Femia. I tanti presenti nella sede di Corso Carlo Maria hanno avuto modo di ascoltare ma anche di raccontare la loro storia e di far emergere ed illustrare le problematiche locali, in uno scambio costruttivo e avviando cosi un percorso di ricerca di soluzioni e di progettualità. E’ emersa chiaramente la necessità di una visione, non bastano soluzioni a singoli problemi ma serve immediatamente un’idea complessiva ed unitaria di quella che deve essere e sarà la Marina di Gioiosa Ionica del futuro.

“Siamo contenti – ha commentato Rocco Agostino, già amministratore al fianco di Femia – per questo incontro. Era importante dare un segnale, far sentire la presenza e ascoltare la cittadinanza. Una risposta notevole che ci incoraggia ad andare avanti per questa strada, senza mai perdere di vista l’obiettivo rilancio del nostro territorio”. Agostino vanta un’importante esperienza amministrativa con progetti significativi come il servizio “Taxi del Sorriso”, lo sportello “Lavorando in Sinergia”, “Donna Lavora” e “Cresce Insieme”. Iniziative che hanno contribuito a migliorare la qualità della vita quotidiana di molte famiglie.

Anche Vincenzo Misserianni, nell’accogliere i tanti simpatizzanti, ha ribadito “che è il momento di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro. Al primo punto della nostra campagna elettorale abbiamo messo la partecipazione, un aspetto fondamentale per rinnovare i rapporti tra istituzioni e cittadinanza, e per valorizzare lo scambio tra le associazioni. Man mano che andiamo avanti, riscontriamo un crescendo di partecipazione, un segnale importante che premia le nostre intenzioni”.

A conclusione dell’incontro Rocco Femia ha sottolineato come “da oggi si apre una nuova parentesi grazie al Comitato elettorale che, in questo spazio che ci impegneremo a tenere vivo e attivo, si dedicherà a Marina di Gioiosa Ionica e al territorio”.