Marina di Gioiosa Ionica si illumina di blu per la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica: un successo di speranza e solidarietà

Si è svolta l’8 settembre, in occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, l’iniziativa che ha visto la storica Torre del Cavallaro illuminarsi di un intenso colore blu.

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Ionica in risposta all’invito della Lega Italiana Fibrosi Cistica OdV, ha riscosso una grande partecipazione emotiva da parte della comunità, confermando l’importanza di un gesto concreto di vicinanza.

L’Assessore Barbara Costa ha commentato l’esito della giornata sottolineando il profondo significato dell’iniziativa. “Siamo fieri di aver contribuito, anche se in un modo simbolico, a diffondere la consapevolezza su una malattia che richiede l’attenzione di tutti.

La Torre del Cavallaro che si è illuminata di blu non è stata solo uno spettacolo visivo, ma un segno tangibile che la nostra comunità è unita nel sostegno a chi affronta ogni giorno la fibrosi cistica.

Un gesto che ha saputo creare un ponte di speranza tra le istituzioni e le persone coinvolte, dimostrando che, anche nelle sfide più difficili, non si è mai soli”.

L’iniziativa ha voluto dare una risposta tangibile all’appello del Presidente di Lega Italiana Fibrosi Cistica OdV, Antonio Guarini, che aveva chiesto alle amministrazioni di promuovere azioni di solidarietà per far conoscere la realtà dei malati.

“Il successo dell’illuminazione conclude la Costa è la prova che la nostra comunità ha un grande cuore e una forte sensibilità. La ricerca sta facendo grandi passi, ma è fondamentale che il sostegno di tutti non si fermi. Ogni iniziativa ci ricorda che insieme possiamo fare davvero la differenza”.