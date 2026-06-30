Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026: la tappa di Tropea del Giro d’Italia a Vela si è rivelata un successo

Si è chiusa con grande partecipazione di pubblico e con un alto livello agonistico la tappa di Tropea della 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro d’Italia a Vela, organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI.

La tappa calabrese, approdata per la prima volta a Tropea, ha confermato la forza del format del Tour, capace di unire sport, promozione territoriale, giovani e cultura del mare in un unico grande racconto che attraversa le coste italiane.

In questo contesto, Tropea si è rivelata una cornice ideale per accogliere il circuito, grazie alla sua identità marittima, alla centralità del porto e al forte legame tra patrimonio paesaggistico, vocazione turistica e apertura internazionale.“Con

il Marina Militare Nastro Rosa Tour da sei anni, insieme ai territori, raccontiamo le bellezze che l’Italia ci consente di vivere.

È un format tutto italiano, che la Difesa promuove per far scoprire al grande pubblico questo sport meraviglioso che insegna a vivere il mare con rispetto e cura, aiuta a crescere e trasmette quegli stessi valori che sono distintivi delle Forze Armate.

Con queste iniziative promuoviamo quella cultura della Difesa che va al di là degli aspetti più squisitamente militari.

In questo contesto, Tropea si conferma cittadina straordinaria, che ha risposto con entusiasmo e partecipazione incredibili al nostro invito.

L’idea, per il prossimo anno, è far vivere la manifestazione anche all’interno del paese, d’accordo con Regione e Comune”, ha dichiarato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A.

Calabria Straordinaria è stato il partner di tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro d’Italia a Vela. La collaborazione con l’Assessorato al Turismo e il Dipartimento “Turismo, Cultura e identità territoriale” ha testimoniato la sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Calabria e il Comune di Tropea.

Sul piano sportivo, nella quinta e impegnativa frazione offshore della competizione il team dell’Aeronautica Militare si è imposto conquistando il primo posto di tappa, confermandosi vincitore per la seconda volta consecutiva.

Al timone Giovanni Bannetta, con Niccolò Bertola alle manovre, l’equipaggio ha saputo mantenere il controllo della flotta nel tratto di mare tra la Sicilia e la Calabria. In seconda posizione si è classificato il team della Guardia di Finanza, con Marco Gallo e Fabio Montefusco, mentre al terzo posto si è piazzato il team inglese Flushing Sailing Club, con Nuala Sellwood e Patrick Moriarty.

“È stata una tappa molto complessa, caratterizzata da venti deboli e instabili e dal difficile passaggio dello Stretto di Messina.

Siamo però riusciti a restare concentrati e reattivi con ogni cambiamento delle condizioni e mantenere il comando della regata. Il nostro vero punto di forza è l’affiatamento del team.

Navighiamo insieme da vent’anni e condividiamo un’amicizia che va oltre la vela. Dopo oltre 50 ore in mare, è proprio la sintonia tra noi ad aver fatto la differenza e averci permesso di vincere anche questa tappa importante del Marina Militare Nastro Rosa Tour”, ha dichiarato il team vincitore dell’Aeronautica Militare.

Grande interesse anche per il Villaggio della Vela, allestito dal 25 al 28 giugno in via Lungomare sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola di Tropea, che ha ospitato aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, spazi di incontro, momenti divulgativi, attività per famiglie e appassionati, oltre a un programma di eventi gratuiti aperti alla cittadinanza.

Il Villaggio ha rappresentato un punto di contatto diretto tra il Tour e il territorio, contribuendo ad amplificare il valore pubblico e partecipativo della manifestazione.

Particolare attenzione è stata riservata al Progetto Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia, al centro della giornata del 26 giugno, con attività di orientamento, incontri divulgativi, momenti di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, la suggestiva visita al Faro di Capo Vaticano, oltre ad attività del Villaggio della Vela dove, grazie alla realtà virtuale, i giovani partecipanti hanno esplorato sommergibili e mezzi della Guardia Costiera, si sono messi alla prova con il simulatore di vela Optimist e hanno imparato l’arte dei nodi marinareschi in un laboratorio pratico.

Un’iniziativa pienamente coerente con il tema 2026 del Tour, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, che accompagna tutte le nove tappe e valorizza il mare come infrastruttura culturale, educativa e civile.

Molto apprezzato dal pubblico anche l’appuntamento di sabato 27 giugno con il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo a cura di Veronica Maya, che ha coinvolto famiglie e bambini nel segno di una proposta capace di coniugare intrattenimento e divulgazione.

Nella giornata conclusiva di domenica 28 giugno, il palco del Villaggio della Vela prima della cerimonia di premiazione di tappa ha inoltre ospitato il talk “Calabria in crescita grazie a turismo ed export le eccellenze del territorio si raccontano” a cui hanno preso parte l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì, l’Assessore della Regione Calabria con delega al turismo, lavoro e sviluppo economico, Giovanni Calabrese, il Presidente dell’Associazione Albergatori di Tropea Massimo Vasinton e il Presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea IGP Calabria, Giuseppe Laria.

“La crescita del PIL della Calabria dell’1,1% nel 2025, la più alta in Italia e superiore alla media nazionale, è il risultato delle politiche messe in campo dal Governo regionale a sostegno delle imprese, dell’occupazione e del turismo.

In questo percorso di crescita, eventi come il Marina Militare Nastro Rosa Tour rappresentano un’importante vetrina per promuovere il territorio e valorizzare le eccellenze calabresi, rafforzando l’immagine della regione in Italia e all’estero”, ha dichiarato l’Assessore della Regione Calabria con delega al turismo, lavoro e sviluppo economico, Giovanni Calabrese.

Dello stesso avviso anche il Sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che sottolineando l’importante cambio di paradigma nell’approccio alla programmazione e progettazione di eventi e alla promozione turistica della regione in Italia e nel mondo, ha dichiarato:

“Siamo stati orgogliosi di poter condividere con partner istituzionali così importanti quattro giorni di sport e mare che hanno visto la partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano con 10 equipaggi composti da atleti olimpici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale; una vetrina preziosa per rafforzare l’immagine e la percezione non solo di Tropea come destinazione turistica e in grado di ospitare grandi eventi sportivi, ma dell’intera Calabria.

Con questa consapevolezza, e ribadendo la nostra gratitudine a Difesa Servizi Spa e alla Marina Militare per aver scelto Tropea come tappa di questa manifestazione, e la nostra collaborazione con la Regione, riteniamo di essere nelle condizioni di candidarci ad ospitare anche la prossima edizione, impegnandoci insieme a tutti gli altri co-organizzatori a renderla sempre migliore”.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma così, insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del territorio, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano.

Anche la tappa di Tropea ha mostrato con evidenza questa capacità di fare rete tra istituzioni, partner, comunità locali e pubblico, rafforzando il legame tra mare, sport e sviluppo.

Nei giorni di permanenza a Tropea, il Villaggio della Vela ha fatto da cornice ai collegamenti in diretta di Isoradio, che grazie alla partnership con Radio Rai ha dato voce ai protagonisti, portando la magia di questa manifestazione nelle case degli italiani.

“La collaborazione con Marina Militare e Difesa Servizi conferma l’impegno di Rai Radio nel valorizzare il territorio, il mare, lo sport e le eccellenze del Paese attraverso un racconto vicino alle persone e alle comunità locali ha dichiarato il direttore di Rai Radio, Marco Caputo.

Con la tappa di Tropea, Rai Radio ha raccontato il Marina Militare Nastro Rosa Tour con informazione, approfondimenti, musica e interviste, portando agli ascoltatori storie, valori ed emozioni di questo importante evento.

L’appuntamento è ora a Genova per la tappa conclusiva del Tour, che Rai Radio seguirà con la stessa attenzione editoriale e la stessa capacità di coinvolgimento del pubblico”.