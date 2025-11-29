Mario Cardia “accanto all’approvazione del Regolamento sulle Circoscrizioni, la maggioranza avvii confronto su regolamento dei Comitati di Quartiere”
“Accanto all’approvazione del Regolamento sulle Circoscrizioni, la maggioranza avvii subito il confronto sul regolamento dei Comitati di Quartiere”.
Così Mario Cardia in un comunicato stampa al termine del Consiglio Comunale odierno
In qualità di Consigliere Comunale, esprimo soddisfazione per il percorso avviato dal Consiglio riguardo l’approvazione ormai prossima del nuovo Regolamento sulle Circoscrizioni, strumento fondamentale per rafforzare il decentramento amministrativo e avvicinare l’Istituzione ai cittadini.
Accanto a questo importante passo, ritengo però indispensabile e urgente che la maggioranza o “quel che ormai resta di essa”dia seguito anche all’altra grande richiesta che viene dai territori: l’avvio della discussione sul regolamento dei Comitati di Quartiere, già depositato formalmente dai comitati e frutto di un lungo lavoro di partecipazione civica.
I comitati rappresentano oggi una realtà viva, attiva, radicata nei quartieri, capace di intercettare bisogni reali e di proporre soluzioni concrete.
La loro proposta di regolamento consegnata all’Amministrazione e agli uffici competenti merita rispetto istituzionale e una discussione immediata, senza ulteriori rinvii.
Lo sviluppo democratico della città passa si attraverso le circoscrizioni, ma anche attraverso forme di partecipazione diretta come i comitati di quartiere, che da anni chiedono di essere riconosciuti all’interno di un quadro regolamentare certo e condiviso.
Per questo motivo sollecito la maggioranza a programmare quanto prima l’esame del testo proposto dai comitati, nelle commissioni competenti e in Consiglio Comunale, così da proseguire in un percorso di trasparenza, ascolto e reale coinvolgimento della cittadinanza.
La partecipazione non può essere evocata a parole: va praticata, regolamentata e messa nelle condizioni di funzionare.
Il momento per farlo è adesso, conclude il Consigliere Mario Cardia