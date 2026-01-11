Mario Cardia “appello di solidarietà per Alessandra Braco”

In queste settimane la comunità di Reggio Calabria è chiamata a stringersi attorno ad una sua concittadina, Alessandra Braco, una giovane donna di 39 anni, madre di due bambini, che sta affrontando una durissima battaglia contro una grave malattia.

Così il Consigliere Mario Cardia con un comunicato stampa.

La sua storia, raccontata in queste ore anche sui social e attraverso una raccolta fondi pubblica, non è soltanto una vicenda personale: è il volto umano di quanto sia fragile il nostro sistema quando la diagnosi arriva tardi, quando le cure sono complesse e costose, e quando una famiglia si ritrova improvvisamente sola davanti a qualcosa di più grande.

Alessandra non è solo una paziente: è una madre, è una donna, è una cittadina che ha diritto alle cure, alla dignità e al sostegno della sua comunità.

Nessuno dovrebbe essere costretto ad affrontare una malattia così grave in solitudine, e nessuna famiglia dovrebbe doversi preoccupare anche di come sostenere economicamente il diritto a curarsi.

Per questo rivolgo un appello a chi può: istituzioni, associazioni, imprese e singoli cittadini. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Anche una condivisione, una parola di sostegno, un contributo minimo possono aiutare Alessandra a continuare la sua lotta e a restare accanto ai suoi figli.

La solidarietà non è un sentimento astratto: è una responsabilità concreta. E oggi quella responsabilità ci chiama a non voltare lo sguardo dall’altra parte.

A nome mio personale, esprimo la più sincera vicinanza ad Alessandra e alla sua famiglia, con l’augurio che sentano intorno a sé il calore di una comunità che non lascia indietro nessuno.