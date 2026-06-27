Reggio Calabria

Mario Cardia “con il sindaco Cannizzaro un messaggio chiaro, a Reggio non c’è più spazio per il degrado”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
78 minuto di lettura
mario cardia
«L’operazione “Piazza Pulita” lanciata dal sindaco Francesco Cannizzaro segna un cambio di passo netto: il degrado e l’inciviltà non possono più essere tollerati. Restituire decoro ai quartieri significa restituire dignità ai cittadini e riaffermare il principio che gli spazi pubblici appartengono a tutti e devono essere rispettati da tutti».

Lo dichiara il consigliere comunale di Noi Moderati, Mario Cardia, esprimendo pieno sostegno all’iniziativa dell’amministrazione comunale.

«Questa non è soltanto un’operazione di pulizia, ma una precisa scelta politica e culturale: riportare ordine, legalità e senso civico al centro dell’azione amministrativa. Chi sporca, deturpa e danneggia il patrimonio comune deve sapere che troverà istituzioni presenti e determinate».

Al sindaco Cannizzaro va il mio pieno sostegno per aver avviato un percorso concreto che mette al primo posto il rispetto della città e dei suoi cittadini. Reggio Calabria merita di essere bella, pulita e vivibile, e questo obiettivo si raggiunge con il coraggio delle scelte e con la fermezza nell’applicarle, conclude Cardia

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
78 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio