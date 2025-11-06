Mario Cardia “sulle mense scolastiche serve chiarezza immediata,Inaccettabili le segnalazioni emerse”
Lo dichiara il consigliere comunale Mario Cardia, intervenendo dopo le segnalazioni pubblicate sui social riguardanti presunti disservizi e irregolarità nel servizio di refezione scolastica.
“Non possiamo tollerare prosegue Cardia che un servizio essenziale come la mensa scolastica, che riguarda la salute dei nostri figli, venga gestito con leggerezza o disattenzione.
Il consigliere sottolinea inoltre la necessità di coinvolgere direttamente i genitori e le scuole: “Serve un incontro pubblico per ascoltare le segnalazioni e ristabilire un clima di fiducia. La sicurezza alimentare e la dignità dei bambini non sono temi negoziabili.”
Cardia conclude annunciando un’iniziativa istituzionale: “Presenterò in Consiglio comunale una richiesta formale di chiarimenti e di verifica ispettiva.