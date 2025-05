Mario Occhiuto: “Lo psicologo scolastico sia figura stabile in tutte le scuole”

di Nicoletta Toselli

Presentato un emendamento per colmare il vuoto normativo: “È un impegno politico e personale, nel nome di mio figlio Chicco”

«L’Italia è l’unico Paese europeo a non prevedere ancora in modo strutturale la figura dello psicologo scolastico. Un’assenza grave, soprattutto oggi, in un contesto in cui i nostri giovani sono esposti a pressioni e disagi crescenti, sia online che offline». A dirlo è il senatore Mario Occhiuto, che ha presentato un emendamento per istituire stabilmente questa figura in tutte le scuole italiane.

«Lo psicologo scolastico – spiega Occhiuto – deve diventare una presenza permanente, non lasciata alla libera iniziativa dei singoli istituti. Serve una norma nazionale che garantisca pari diritti e opportunità agli studenti di tutto il Paese, senza le evidenti disparità attuali».

Un esempio positivo arriva dalla Calabria, dove «si stanno già muovendo passi importanti, con un piano che dovrebbe partire da settembre». Ma per Occhiuto non basta: «Abbiamo bisogno di un cambio di passo a livello statale. Il benessere psicologico degli studenti va tutelato ovunque, non a macchia di leopardo».

Questa proposta, aggiunge, nasce anche da una motivazione personale profonda: «Non è solo un impegno politico. È anche un percorso personale che sento di compiere nel ricordo di mio figlio Chicco. Trasformare il dolore in un’azione utile per gli altri è ciò che mi spinge a battermi per questa causa. Introdurre stabilmente lo psicologo scolastico significa anche rompere lo stigma che ancora oggi circonda l’aiuto psicologico, normalizzandolo fin dall’infanzia».