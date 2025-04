Mario Russo e la sua “Scalea Rinasce”: Un progetto di speranza per il futuro della città

di Nicoletta Toselli

Scalea, 6 aprile 2025 – Mario Russo, ex sindaco e candidato per la futura amministrazione, ha condiviso con entusiasmo e riconoscenza l’affetto ricevuto dalla comunità in vista delle elezioni. Durante un incontro pubblico, ha aperto un’importante riflessione sul significato di scendere in politica e sul desiderio di risollevare Scalea dopo anni di stagnazione e di opportunità perse.

Russo ha riconosciuto la difficoltà di rimettersi in gioco dopo quindici anni, ammettendo che il paese ha visto molteplici occasioni sfumare, come la mancata partecipazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un sentimento di rassegnazione, ha affermato, sembra pervadere i cittadini, che non credono più nella capacità di chi li governa di guidare la città verso un futuro migliore. Per questo, ha ribadito la necessità di un rinnovamento della classe politica, capace di rispondere concretamente alle sfide moderne.

Uno degli aspetti centrali del suo programma elettorale è la creazione di una visione chiara per il futuro di Scalea, a partire dalla riorganizzazione della macchina comunale. Per Russo, è fondamentale aumentare l’efficienza amministrativa e rivedere i regolamenti comunali che attualmente appesantiscono i cittadini e ostacolano lo sviluppo economico e turistico.

Il candidato sindaco ha messo in evidenza la necessità di intervenire su temi cruciali per il futuro della città, tra cui il recupero del centro storico, il miglioramento del decoro urbano e l’assetto del territorio. Un altro punto chiave del programma è la creazione di un porto, che, secondo Russo, potrebbe fungere da volano per l’economia locale, attirando investimenti e aumentando l’appeal turistico di Scalea. Si tratta di un progetto che intende promuovere anche la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso strumenti democratici come il referendum.

Il programma di Russo include anche la promozione di un piano per la gestione dei beni comunali e il recupero delle aree verdi, tra cui la villa comunale e il lungomare. A tal proposito, Russo ha espresso perplessità riguardo al progetto attuale per la villa comunale, che prevede la costruzione di un terminal bus sotto la Torre Talao, e ha sottolineato l’importanza di un confronto pubblico prima di intraprendere qualsiasi intervento strutturale. Il candidato ha ricordato che Scalea, pur avendo approvato un piano strutturale nel 2009, non ha visto aggiornamenti significativi da allora, il che ha contribuito a un progressivo degrado urbanistico.

Inoltre, Russo ha parlato della necessità di una nuova strategia per il trasporto urbano, fondamentale per connettere le diverse aree della città e migliorare la mobilità. Un altro tema che ha sollevato è quello delle antenne, sottolineando la necessità di un piano regolatore per la loro gestione, al fine di evitare problematiche legate all’inquinamento visivo e alla salute dei cittadini.

Uno degli aspetti più rilevanti del suo intervento è stato l’appello alla costruzione di una comunità coesa e inclusiva, in grado di affrontare le sfide sociali, culturali ed economiche del futuro. Russo ha ribadito che Scalea deve diventare una città che non solo accoglie i turisti, ma che è anche in grado di far sentire i propri cittadini orgogliosi di viverci. In quest’ottica, ha sottolineato l’importanza di sviluppare una politica turistica efficace, in grado di attrarre visitatori tutto l’anno, con iniziative che valorizzino il patrimonio culturale e ambientale della città.

Infine, Mario Russo ha fatto riferimento alla crescente vitalità delle associazioni locali, che negli ultimi venti anni hanno promosso numerose iniziative solidali e culturali. Ha proposto di creare un partenariato tra l’amministrazione comunale e le associazioni per finanziare progetti di accoglienza, simili a quelli realizzati con successo in altri comuni.

Concludendo, Russo ha lanciato un forte appello alla partecipazione attiva della comunità, sottolineando che il successo di Scalea dipenderà dall’impegno e dal coinvolgimento di tutti i cittadini. Il suo obiettivo non è solo quello di diventare sindaco, ma di lasciare un segno indelebile nella città che ama. La sua visione per Scalea è di una città vivibile, dinamica e aperta alle opportunità, che guarda con fiducia al futuro, superando divisioni politiche e puntando sulla forza della comunità.

Con il suo programma, Mario Russo ha dato inizio a una nuova fase per Scalea, una fase che mira alla rinascita e alla realizzazione di un futuro più prospero per la città e i suoi abitanti.