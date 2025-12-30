Reggio Calabria

Maropati, un messaggio di Natale che guarda agli ultimi: con l’editore Graziano Tomarchio anche il maestro pasticcere Salvatore Ravese

Foto di Redazione Redazione2 ore fa
77 minuto di lettura

Un Natale che si fa parola autentica, attenzione verso gli ultimi e invito alla rinascita. È il messaggio promosso e rilanciato da Graziano Tomarchio, editore di Calabria Reportage, in occasione dell’iniziativa organizzata dall’ associazione Il Cenacolo di Maropati.

Un augurio rivolto a chi vive la solitudine, a chi non ha un luogo dove andare, a chi ogni giorno lotta contro l’indifferenza. Parole che restituiscono al Natale il suo significato più profondo: pace, amore, ascolto e luce.
L’appuntamento è fissato per giovedì 2 gennaio alle ore 16.30 e vedrà insieme la presenza dell’editore Graziano Tomarchio e del Salvatore Ravese maestro pasticcere, la cui partecipazione rappresenta un gesto concreto di vicinanza e condivisione.

Un momento pubblico pensato come incontro di comunità, capace di trasformare un messaggio in un segno reale di umanità, ricordando che il Natale non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per non lasciare indietro nessuno.

Tag
Foto di Redazione Redazione2 ore fa
77 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio