Maropati, un messaggio di Natale che guarda agli ultimi: con l’editore Graziano Tomarchio anche il maestro pasticcere Salvatore Ravese

Un Natale che si fa parola autentica, attenzione verso gli ultimi e invito alla rinascita. È il messaggio promosso e rilanciato da Graziano Tomarchio, editore di Calabria Reportage, in occasione dell’iniziativa organizzata dall’ associazione Il Cenacolo di Maropati.

Un augurio rivolto a chi vive la solitudine, a chi non ha un luogo dove andare, a chi ogni giorno lotta contro l’indifferenza. Parole che restituiscono al Natale il suo significato più profondo: pace, amore, ascolto e luce.

L’appuntamento è fissato per giovedì 2 gennaio alle ore 16.30 e vedrà insieme la presenza dell’editore Graziano Tomarchio e del Salvatore Ravese maestro pasticcere, la cui partecipazione rappresenta un gesto concreto di vicinanza e condivisione.

Un momento pubblico pensato come incontro di comunità, capace di trasformare un messaggio in un segno reale di umanità, ricordando che il Natale non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per non lasciare indietro nessuno.