Martedì il Gala dei Miracoli a Taurianova, ecco i premiati: Mammana e Bruni cittadini onorari 

Si annuncia più ricco che mai “Il Gala dei Miracoli”, la serata evento promossa dall’Amministrazione Comunale che prevista martedì prossimo quest’anno unisce al consueto ricordo dei prodigi attribuiti alla Madonna Patrona della città e all’annuale Premio ai taurianovesi distintisi in vari campi, anche il conferimento pubblico delle 2 cittadinanze onorarie deliberate nel luglio scorso dal Consiglio Comunale.

Una festa della memoria collettiva e dell’orgoglio taurianovese quella a cui si potrà assistere dalle ore 21.00 sul palco sistemato in piazza Macrì frontale cioè alla chiesa giubilare in questi giorni fulcro di quella devozione religiosa in onore della Madonna della Montagna, che avrà il suo culmine il 9 settembre e che, intervallata anche da momenti dedicati alla musica, vedrà la consegna di 5 riconoscimenti che, istituiti nel 2002 per perpetuare il fervore suscitato dai miracoli storicamente e autorevolmente descritti da 131 anni, in questa occasione andranno al Colonnello dei Carabinieri Raffaele Giovinazzo, al giornalista Rai Vincenzo Arceri, al musicista Martino Parisi, all’artista Michele Di Raco e al medico Giuseppe Placanica.

Nella serata presentata da Miriam Sorace e allietata dalla musica di Dajana D’Ippolito, spazio anche ad altri encomi assegnati sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi – attraverso l’assessorati alla Cultura e agli Eventi, retti rispettivamente da Maria Fedele e Massimo Grimaldi – e della Parrocchia di Maria SS. Delle Grazie guidata da Don Mino Ciano.

“Il Gala dei Miracoli”, che di anno in anno e senza dubbio per il giusto connubio tra gradevolezza dello spettacolo, proiezione civile e devozione religiosa ha saputo imporsi sulla scena delle serate settembrine nella Piana di Gioia Tauro, nell’edizione di quest’anno si apre a due consegne veramente particolari perché suggellano l’apprezzamento anche fuori dai confini regionali che Taurianova recentemente ha saputo meritare nel mondo della cultura e dell’arte, visto che verrà solennizzata la cittadinanza onoraria attribuita dal Civico Consesso alla Prof.ssa Valentina Mammana, direttore artistico della Infiorata di Taurianova che concorre a diventare patrimonio dell’Unesco, e al Prof. Pierfranco Bruni che è stato presidente della commissione ministeriale che aveva assegnato alla città il titolo di “Capitale del Libro-2024”.