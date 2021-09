Marziale (FdI) “Reggio Calabria non ha bisogno di eroi solitari che sparano slogan ad effetto”

Condividi

Senza sosta l’impegno di Antonio Marziale, candidato nella lista di FdI alle elezioni regionali, che in questi giorni sta incontrando semplici cittadini e suoi sostenitori al fine di renderli partecipi grazie alla sua riconosciuta trasparenza e disponibilità.

“Non intendo entrare nell’esercito dell’inutile retorica sui problemi di Reggio Calabria. In tempi già, in cui ero Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione, ho individuato e suggerito un tavolo permanente tra: Regione, Città Metropolitana, Amministrazione Comunale, possibilmente con le amministrazioni comunali di tutta la Città Metropolitana, perché si dia risposta ai bisogni della gente.

Penso all’Aeroporto, penso alle strutture sanitarie, agli ospedali, penso ai servizi di assistenza socio sanitaria, penso a tutto ciò che è carente.

Reggio Calabria non ha bisogno di eroi solitari che sparano slogan ad effetto...” quindi continua Antonio Marziale: “I problemi di Reggio Calabria saranno risolti solo quando le istituzioni smetteranno di fare campagna elettorale permanente e si ritroveranno sotto la bandiera dell’unico interesse, che è quello dei bisogni dei cittadini del territorio.

Tutto ciò che io andassi eventualmente a dire oggi, sarebbe un mettere sale nella pentola che bolle di parole, parole e parole che rimangono tali… e questo deve finire !!. Conclude ribadendo questo elementare ma essenziale concetto l’ex Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.