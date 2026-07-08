Massima attenzione alle segnalazioni che giungono da chi sceglie di trascorrere le vacanze a Lazzaro

Il Comune di Motta San Giovanni è stato tempestivo nel prendere in carico la segnalazione con la quale il cittadino reggino ha denunciato condizioni di degrado di un tratto di spiaggia in prossimità del torrente Saetta a Lazzaro.

Il cittadino reggino “che orgogliosamente porta la propria famiglia in vacanza a Lazzaro” commette un errore, perché non corrisponde al vero, quando scrive di “menefreghismo istituzionale”, “spettacolo indegno”, “muro di gomma delle istituzioni”.

Sabato 27 giugno, ore 11:23, la prima comunicazione a mezzo pec con la quale è stato richiesto un sopralluogo alle autorità competenti, la bonifica e la sanificazione dell’area interessata dalla presenza di escrementi felini.

Lunedì 29 giugno, alle ore 10:30, agenti della polizia municipale, dopo aver contattato telefonicamente ed informato l’autore della segnalazione, si sono recati sul posto constatando la presenza di alcuni escrementi animali, di due gatti e di due contenitori con croccantini e acqua che sono stati prontamente rimossi e smaltiti.

Martedì 30 giugno, alle ore 7:30, agenti della polizia municipale si sono recati nuovamente sul posto verificando l’assenza di gatti e di contenitori con cibo a loro dedicati.

Mercoledì 1 luglio, alle ore 22:02, con una nuova comunicazione il cittadino reggino ha sollecitato nuovi interventi.

Venerdì 3 luglio, alle ore 8:00, agenti della polizia municipale, ritornati sul posto indicato, hanno constatato la presenza di operatori comunali intenti a pulire il tratto di spiaggia interessato, con la bonifica, il recupero degli escrementi presenti e la rimozione di altro materiale.

Gli agenti, verificata la presenza di contenitori con croccantini per gatti, hanno disposto il ritiro e lo smaltimento.

Sabato 4 luglio, il cittadino reggino, rivolgendosi anche al sindaco di Reggio Calabria per denunciare una disparità di trattamento, ha chiesto nuovi interventi.

Lunedì 6 luglio, come da programma, operatori comunali hanno eseguito interventi di disinfestazione su tutto il territorio, prestando particolare attenzione all’area oggetto delle segnalazioni dei giorni precedenti.

È in fase di pubblicazione una nuova ordinanza per la prevenzione del randagismo, il controllo della popolazione canina e felina e la tutela del decoro e dell’igiene urbana.

Nei prossimi giorni, attraverso un mezzo meccanico, sarà possibile recuperare e smaltire il rifiuto ingombrante ancora presente in spiaggia.