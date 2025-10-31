Massimo Ripepi (AP): “Un grande orgoglio reggino: congratulazioni all’Avvocato Carlo Morace per l’elezione nell’OCF”
“Apprendo con grande soddisfazione la notizia della nomina dell’Avvocato Carlo Morace all’interno dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense.
Si tratta di un riconoscimento che va ben oltre il merito personale: rappresenta il segno concreto di come Reggio Calabria continua a saper esprimere figure di alto profilo, capaci di affermarsi a livello nazionale grazie al merito, alla preparazione e al senso delle istituzioni” ha esordito così Massimo Ripepi, Segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria.
“L’Avvocato Morace non è soltanto un brillante penalista: è anche un uomo che, con serietà, impegno e un nobile. patrimonio valoriale, ha saputo difendere con coerenza i diritti, lo Stato di diritto e la dignità dell’Avvocatura, interpretando al meglio il ruolo di rappresentanza della categoria” ha proseguito Ripepi.
“A Carlo Morace rivolgo, quindi, non solo i miei auguri più sinceri, ma anche l’invito a proseguire con coraggio la sua azione, portando anche all’interno dell’Organismo Congressuale Forense lo sguardo concreto e appassionato di chi conosce bene i territori e le loro esigenze.
Sono certo che saprà rappresentare al meglio le istanze della professione forense e contribuire, con impegno e competenza, alla crescita e alla tutela dei valori di giustizia e legalità” ha concluso Massimo Ripepi.