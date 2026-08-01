Massimo Ripepi “congratulazioni a Emiliano Imbalzano, saprà onorare un incarico di grande responsabilità”

“Desidero rivolgere le più sincere congratulazioni a Emiliano Imbalzano per la sua elezione alla Presidenza della Commissione Consiliare Affari Istituzionali del Comune di Reggio Calabria, un organismo strategico chiamato ad occuparsi di materie decisive quali l’organizzazione dell’Ente, il personale, il decentramento amministrativo, i rapporti con la Città Metropolitana, l’efficienza della macchina comunale, la sicurezza, la legalità e la valorizzazione dei beni confiscati.”

Lo dichiara Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria.

“Si tratta di un incarico che richiede competenza, equilibrio, autorevolezza e profonda conoscenza delle istituzioni, qualità che Emiliano Imbalzano ha dimostrato nel corso della sua lunga esperienza amministrativa e politica, distinguendosi sempre per preparazione, serietà, capacità di dialogo, per le riconosciute doti morali ed etiche che ne hanno caratterizzato il percorso pubblico e per un profondo senso delle istituzioni.”, ha sottolineato Ripepi.

“Sono certo che saprà guidare i lavori della Commissione con imparzialità, rigore e spirito costruttivo, favorendo un confronto rispettoso tra tutte le forze politiche e contribuendo a rafforzare la qualità dell’azione amministrativa nell’esclusivo interesse della città.”

“A nome di Alternativa Popolare Calabria, rivolgo a Emiliano Imbalzano i più sentiti auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo impegno possa tradursi in risultati concreti e tangibili, in piena sintonia con lo spirito operativo e fattivo che il Sindaco Cannizzaro ha impresso fin dall’inizio alla nuova amministrazione, indicando con chiarezza che dell’azione di governo dovranno parlare esclusivamente i risultati conseguiti nell’interesse della comunità reggina”, conclude Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria.