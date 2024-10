Massimo Ripepi esprime la sua solidarietà al sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara

“Desidero esprimere, a nome di Alternativa Popolare Calabria, la massima vicinanza e solidarietà al sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, per l’ignobile atto intimidatorio subito con l’incendio della sua auto.

Atti del genere rappresentano un vile attacco non solo alla persona, ma anche alle istituzioni democratiche che Malara rappresenta con dedizione e trasparenza.” – scrive in una nota stampa il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi.

“Il coraggio e la determinazione che il sindaco ha dimostrato nel proseguire il suo impegno per la comunità nonostante le intimidazioni sono un esempio per tutti noi.

In un momento così delicato, ribadiamo la necessità di non arretrare di fronte alla criminalità, rinnovando il nostro sostegno e la nostra fiducia nelle autorità competenti affinché facciano piena luce sull’accaduto e garantiscano sicurezza e giustizia” ha proseguito Massimo Ripepi.

“Alternativa Popolare sarà sempre al fianco di chi si batte per il bene comune, contro ogni forma di sopruso e violenza. Non possiamo permettere che il coraggio di uomini come Francesco Malara venga piegato dalla prepotenza di chi vuole seminare paura e disordine.

Siamo convinti che la strada della legalità e dell’onestà prevarrà e continueremo a combattere insieme per una Calabria libera da ogni forma di intimidazione.”

Massimo Ripepi



Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria